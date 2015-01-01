IDC：第二季度全球融合系统收入增长6.2% 厂商收入31.5亿美元

根据IDC的全球融合系统季度追踪报告，2017年第二季度全球融合系统厂商收入同比增长6.2%达到31.5亿美元，出货量为1.78EB，同比增长5.6%。

根据IDC的全球融合系统季度追踪报告，2017年第二季度全球融合系统厂商收入同比增长6.2%达到31.5亿美元，出货量为1.78EB，同比增长5.6%。

IDC企业存储与融合系统研究总监Eric Sheppard表示：“融合系统市场正在从向新环境和新客户群的扩张中受益。这一扩张主要是受到以下因素的推动：提供了自动化新水平的产品，多种技术之间的整合，以及基于横向扩展架构的软件定义解决方案。”

融合系统细分市场

IDC分析的融合系统市场主要涵盖四个部分：集成基础设施、认证参考系统、集成平台、超融合系统。集成基础设施和认证参考系统都是预集成的、厂商认证的系统，包含服务器硬件、磁盘存储系统、网络设备、基础元素/系统管理软件。集成平台则是搭售了额外预集成打包软件的集成系统，是支持应用开发软件、数据库、测试和集成工具等功能进行优化的定制化系统。超融合系统则将核心的存储和计算能力融入到单一的、高度虚拟化的解决方案中。超融合系统与其他集成系统解决方案不同的一个关键特点是，超融合具有的横向扩展架构，以及超融合系统可以通过相同的基于x86服务器的资源提供所有计算和存储功能。

在2017年第二季度，集成基础设施和认证参考系统这两个市场共产生收入15.6亿美元，同比减少1.5%，占有49.6%的市场份额。Dell Inc.是该市场中最大的提供商，销售额为7.58亿美元，占有48.5%的市场份额。

* 注释：在表格中的所有季度中，Dell Inc.均代表Dell和EMC的综合收入。

2017年第二季度，集成平台销售额同比减少了4.9%至8.223亿美元，占有26.1%的市场收入份额。该季度，Oracle最排名第一的集成平台提供商，收入为5.1亿美元，占有62.1%的市场份额。

超融合系统的销售额同比增长48.5%，达到7.634亿美元，占有24.2%的市场份额。