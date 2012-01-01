90MB/s高速云备份，浪潮智能存储G2高效保护企业数据

智能社会中，数据价值不断提升，数据安全的重要性不断凸显。针对不同业务应用需求，浪潮智能存储G2平台提供了云备份解决方案，能够实现90MB/s的高速云备份，并通过加密传输、两端校验等方式提升数据安全性，助力用户高效、高性价比、全方位地实现数据保护。

智能社会中，数据价值不断提升，数据安全的重要性不断凸显。针对不同业务应用需求，浪潮智能存储G2平台提供了云备份解决方案，能够实现90MB/s的高速云备份，并通过加密传输、两端校验等方式提升数据安全性，助力用户高效、高性价比、全方位地实现数据保护。

容灾备份的下一站：云备份

要提升数据中心的数据安全性，重中之重就是部署高效的容灾备份解决方案，以给信息系统持续运行提供保障，积极应对灾难来临所造成的数据丢失风险。在相当长的时间内，数据中心一般采用传统"设备+软件"的容灾备份解决方案，这虽然能符合大多数容灾备份的应用环境，但是在敏捷性、灵活性方面却存在着一定的缺陷：在此类容灾备份模式下，数据中心需要预估备份容量，一旦耗尽设计的生命周期，就需要进行改造升级，耗费大量的成本。对于中小型数据中心来说，成本压力巨大。

对此，浪潮工程师表示："云计算技术日趋成熟，云容灾备份被越来越多的中小型数据中心采纳。与传统的容灾备份解决方案相比，云容灾备份能实现更高效的管理与更便捷的操作，数据中心无需搭建IT备份系统架构就能够快速的实现数据云端备份。此外，云容灾备份还能将一次性大额支付变为每月或每年的按需付费，降低数据中心的成本压力。"

通过与多家国内外主流云服务商进行对接，浪潮G2智能存储平台提供了一套稳定成熟的云备份解决方案。数据中心服务商无需下载任何第三方软件或者插件，就可以通过智能存储G2平台的管理界面轻松对接云存储，实现本地存储数据快速上云，高效、全方位的保障数据安全性。通过浪潮G2存储平台，用户可以根据需要自由选择配置使用公有云或私有云，除了AWS 、IBM Softlayer、Openstack、阿里云这四家主流服务商之外，用户还能通过G2云备份解决方案拥有的独立云网关，接入特定的云服务商，获得定制的云备份服务。

浪潮智能存储G2平台可接入多种云环境

备份速度快 数据敏捷上云

网络带宽是决定备份速度、时间的重要因素，也是业界云备份解决方案的普遍面临的难题。由于网卡传输速度、业务同时处理等条件的影响，业界大多数云备份解决方案的备份速度只有10MB/s~40MB/s，而且传输速度不稳定，极大的影响了云备份的效率。

浪潮G2云备份解决方案除了支持板载千兆网卡外，还支持万兆网卡，这就给提高云备份速度提供了基础的硬件支持，为了充分发挥网卡的性能，浪潮存储G2平台通过虚拟网卡技术，充分利用网卡的多个端口，使云备份业务与其他网络业务分开，避免了备份速度的拖慢。在Openstack 测试环境下，当使用千兆网卡时，浪潮G2云备份解决方案的备份速度基本稳定在90MB/s，实现了高效的云备份。

此外，浪潮G2云备份解决方案提供了全备份与增量备份两种模式，并支持迭代管理，用户在后续的备份过程中只需要更新最新的数据，这样就大幅减少了数据传输时间，节约了云端存储空间。

加密传输 数据安枕无忧

在数据备份的过程中，任何一个环节的疏漏都可能导致这些数据泄露到外界，为了提高数据在备份过程中的安全性，浪潮G2云备份解决方案提供了数据传输加密及校验机制，使用https协议进行加密传输，降低了被网络攻击影响的几率。当数据上传到云端后，G2存储平台还提供校验算法，进行两端校验，保证数据的一致性。此外，浪潮G2云备份解决方案创新性的提供云间/系统间数据迁移服务，可以实现数据在存储之间、存储与云平台之间数据的快速迁移。

浪潮工程师表示："数据安全是数据中心永恒的课题，其中涉及到各个子系统的高安全、高可用保障。以浪潮智能存储G2平台为基础，浪潮提供了存储双活、云备份等解决方案，给不同类型、不同需求的客户提供了容灾备份服务。此外，客户也需要从方案到运维、从管理到业务实践来提升数据中心安全水平，保障珍贵的数据资产。"