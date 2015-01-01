IDC：第二季度全球专用备份一体机市场呈下滑趋势

根据IDC最新的全球专用备份一体机季度追踪报告显示，2017年第二季度全球专用备份一体机（PBBA）厂商收入同比减少16.2%至7.285亿美元。整个专用备份一体机开放系统工厂收入同比减少16.2%，收入为6.579亿美元。

根据IDC最新的全球专用备份一体机季度追踪报告显示，2017年第二季度全球专用备份一体机（PBBA）厂商收入同比减少16.2%至7.285亿美元。整个专用备份一体机开放系统工厂收入同比减少16.2%，收入为6.579亿美元。该季度大型机系统的销售额也下滑了15.4%。该季度整个全球专用备份一体机出货容量为858PB，同比减少14.9%。

IDC存储系统研究经理Liz Conner表示：“专用备份一体机市场仍然处于过渡状态，该季度下滑了16.2%。在企业存储系统市场出现类似趋势之后，传统备份市场也出现下滑，因为最终用户和厂商都在探索新的技术。基于云的备份层、混合闪存阵列、对复制和数据恢复的强调、以及软件为先的方法，都将推动新一波数据保护的出现，包括专用的一体机设备。”

2017年第二季度全球专用备份一体机市场结果

该季度Dell Inc.以55.5%的市场收入份额继续在专用备份一体机市场保持领先地位，其次是Veritas，份额为17.3%。IBM以8%的份额位列第三，HPE和Oracle分别以4.8%和3.8%的市场份额并列*第四的位置。

注释：

- 当专用备份一体机市场两家或者更多厂商时间的收入份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

- Dell Inc.代表的是Dell和EMC的综合收入。