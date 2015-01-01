让计算更智慧 联想布局AI推动智慧化变革

9月21日，以"联接·想象"为主题的联想创新科技大会(Lenovo TechWorld)济南峰会在济南举行。联想在此次峰会上展示了其在AI领域的战略布局，以及在智能互联时代智慧化的实力。

9月21日，以"联接·想象"为主题的联想创新科技大会(Lenovo TechWorld)济南峰会在济南举行。联想在此次峰会上展示了其在AI领域的战略布局，以及在智能互联时代智慧化的实力。同时，峰会现场，联想与北京大学举行了国内首个高校温水水冷超算平台的交付仪式，为北京大学各学科的科研提供技术支撑。

联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧、联想集团副总裁、首席研究员田日辉等出席了此次峰会。

联想创新科技大会

全新时代变革 智慧计算赋能AI

在人工智能驱动的新时代，"联想的使命是成为这一轮'由AI驱动的智能变革' 的推动者和赋能者。"联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧表示。

联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧

联想提出通过"设备+云"、"基础设施+云"两大战略，为人工智能提供从前端到后端的全面支持。尤其在后端的"基础设施+云"战略中，联想将通过打造软件定义数据中心，实现IT基础设施的智能化并提供垂直行业解决方案，助力客户智慧化转型。

联想在人工智能领域的战略布局，得益于在人工智能三大要素ABC--算法（algorithm）、大数据（big data）和计算力（computing power）上的优势。在算法层面，联想可以提供基于AI平台的通用人工智能算法和根据不同行业的应用场景算法；在大数据层面，联想拥有超过12PB的国内最大制造企业数据集群，同时在全球建有9个数据中心；在计算力层面，联想充分发挥作为系统厂商在软硬件集成的能力，提供软硬件全局优化的方案。

完整智慧架构 让计算更智慧

在人工智能（AI）盛行的当下，强大计算力需要有强大的基础设施做支持。为了帮助企业更好地拥抱AI时代的机遇与变革，联想数据中心业务集团不久前发布了全新的IT基础设施产品--ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，满足不同类型客户对于计算力的不同需求，从而为企业智慧化转型提供可靠的基础支撑。

ThinkSystem系列是涵盖服务器、存储和网络系统的完整解决方案，能实现端到端的客户体验；ThinkAgile解决方案基于ThinkSystem平台，为混合云、超融合基础设施、软件定义的存储以及软件定义的基础设施而设计，实现了基础设施与应用的无缝集成。

活动现场，来自山东大学齐鲁医院信息中心的李勇主任分享了联想数据产品在山东大学齐鲁医院的应用。联想通过分析与调研为客户提出了双活的数据中心解决方案，充分满足了客户对于IT系统稳定可靠的需求。

联想在全球拥有超过25年的x86服务器研发经验，并以强大服务器为依托，连续三年保持HPC TOP500中国第一，蝉联全球第二，并以17%的增长率成为全球增速最快的超算供应商。目前全球500强企业超算系统中，有92家采用了联想的HPC。联想正在以其在HPC领域的丰富经验，以及超大的数据集合、复杂的计算模式、不断的学习能力等优势，引领AI发展。

AI发展的另一重要基础是数据，大数据在AI发展的过程中有着举足轻重的作用。联想集团副总裁、首席研究员田日辉表示，在当前由人工智能驱动的变革时代，联想正在通过自身的最佳实践积累和积极的产业布局，努力成为这一轮由AI驱动的智能变革的推动者与赋能者，推动中国企业智能数据转型升级。在近6年的实践中，联想大数据团队打造出了企业级大数据分析平台LEAP及面向数据智能服务的众多行业解决方案，已经赢得了包括冶金、汽车制造、医药、烟草等诸多行业顶级客户的信赖。

此外，联想还全面阐述了联想"智慧化"方案全景图，同时对包含行业解决方案和技术解决方案在内的联想"智慧化"能力要素做了说明，并就联想在智慧化生态建设上的许多创新落地成果进行了介绍，如在智能制造方面，联想通过一体化决策系统，实现与供应链上下游生态伙伴高度协同；在智慧城市建设领域，联想借助ThinkSystem和ThinkAgile基础架构，有效促进警务、政务、互联网数据融合等，以全面助力各行业智慧变革。

里程碑式见证 联想交付北大HPC公共平台集群

在助力AI发展的进程中，尤其值得一提的是，联想成功交付北京大学高性能计算校级公共平台集群，为北京大学的科研创新提供了有力支持。北京大学高性能计算校级公共平台集群在国内率先采用了常温直接水冷技术解决CPU和内存散热问题，系统性能良好，节能效果显著，LINPACK效率达到92.6%，PUE值达到1.1，居于国内领先水平。

作为国内高校首个温水水冷超算中心，该项目采用联想深腾X8800超级计算机系统建设，由227个节点组成，其中计算节点196个、GPU节点10个、KNL节点8个、胖节点3个、管理和登录节点6个、IO节点4个，存储采用联想GSS24存储系统，容量2784.8TB，计算网络采用Omni-path架构，编译器采用GNU和Intel最新编译器套件，作业管理采用Slurm作业调度系统，集群管理采用联想LiCO集群监控管理套件。系统理论计算峰值411万亿次/秒，其中计算节点理论峰值261万亿次/秒，实测计算能力达到242万亿次/秒，存储I/O带宽持续写性能38GB/s，持续读性能50GB/s。

联想与北京大学举行中国第一套超大规模温水水冷超算平台的交付仪式

智能互联时代，联想以"设备+云"、"基础设施+云"战略为引领，通过设备端的智慧化互联和新型的IT基础架构ThinkSystem、ThinkAgile，AI平台、LEAP大数据分析平台，以及针对不同行业需求的智慧化解决方案，联想已为行业客户构建起一个全维度的智慧化转型框架。未来，联想将继续发挥自身在产品和解决方案上的创新能力，开启智慧计算的新纪元。