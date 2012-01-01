 东芝以180亿美元出售其存储器业务，贝恩资本与西部数据由此结怨

东芝最终选择了由贝恩资本私募股权公司构成的日美合资财团作为其存储器业务的最终买方，而之前已被东芝拒绝的西部数据公司即刻对此做出反应，试图阻止此次交易。

西部数据尽力阻挠日本企业向私募股权公司出售其存储器业务

东芝最终选择了由贝恩资本私募股权公司构成的日美合资财团作为其存储器业务的最终买方，而之前已被东芝拒绝的西部数据公司即刻对此做出反应，试图阻止此次交易。

2006年，东芝方面曾收购西屋电气公司，并期望能够借此提振自身核电业务。然而事与愿违，2017年西屋电气公司申请破产，进而导致东芝公司进入了持续亏损阶段。因此，该日本企业决定出售其子公司——东芝存储器公司（TMC），借此以筹集应急资金。

然而，由于西部数据公司（WD）收购了SanDisk，而后者又与TMC签署了相关协议以建造两者共同使用的新型芯片制造厂，因此东芝出售其存储器业务的决定变得相当复杂。再者，随着市场开始由机械磁盘转向固态存储介质，西部数据也需要此类代工厂。综上，西部数据公司期望能够购买TMC并强制执行其经由SanDisk继承而来的合资协议。

但西部数据公司的竞标由于某些原因而宣告失败，因此东芝方面发布通告，表示该公司将按照以下标准评估此次竞标出价：

对相关业务进行估价；

确保存储器业务能够持续稳定增长的能力，包括维持与主要客户以及供应商之间的关系；

TMC公司员工的工作保障；

在主要司法管辖区域内确保获得竞争法批准；

遵循主要部门的指定流程；

在2018年3月底前结束此次交易。

声明中表示：“东芝董事会已确定，该财团的出价应为最高收盘价，其中限制了某些非日本公司的投票价与管理或控制权，东芝方认为此次竞标意义非凡，并期望竞标方能够确保TMC未来发展的独立性，这对其未来存储器业务的增长尤为重要。”

由于该交易委员会的日方团队包含政府人员，并且TMC的运营也不会出现大幅变动，所以东芝方面表示相信日本政府将会批准此次交易。

该声明还表示，出售中的TMC业务还包含其“正着手投资在四日市业务部建设并安装的Fab 6制造设备——TMC的闪存存储设备”。另外，该公司还将在北上市的一家新工厂开展相关工作。

SanDisk公司与TMC“在产品设计与开发方面拥有部分合作关系，并且共同投资了用于四日市的部分生产设备”。然而该声明同时补充称：“未来，有关SanDisk与TMC之间的合作都将由双方进一步讨论决定。”

此外，由于东芝方面与贝恩资本的交易一经确定，西部数据即向仲裁法庭申请了进一步仲裁请求，故而此次交易还需交由国际仲裁法庭讨论。

西部数据公司的官方声明表示：“东芝已经通过单方面投资Fab 6制造设备等手段非法否定了SanDisk的联合投资权。”

由于Fab 6需要到2019年之后才会投入使用，故而西部数据方面表示其相关供应不会受到影响。由此可见，西部数据公司的关注重点一直在于Fab 6。

分析厂商DRAMeXchange公司表示：“就企业发展的中长期而言，此次交易将会为TMC注入必要的资金，并确保其能够在NAND闪存技术与生产能力方面成为三星的竞争对手。”

TMC方面认为，此次交易能够在2018年3月之前落实，在此期间需要等待股东特别大会的投票结果与主要司法管辖区的竞争法审批结果，而且基本可以假设西部数据公司对此次交易的阻挠将遭遇失败。

在我们看来，西部数据公司选择正面迎战贝恩资本已经足以彰显其勇气与决心。因为如若贝恩资本在评估中认为此次交易失败的可能性极大，那么该公司绝不会在此次竞标中提出高达180亿美元的巨额价码。