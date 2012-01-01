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戴尔-EMC更新其入门级阵列产品

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全新SCv3000阵列将配备自动分层、全闪存以及双控制器，并可在3U空间内提供1 PB原始容量。其目前官方定价低于一万美金。

来源：至顶网存储频道 2017年9月21日

关键字：DELL

全新SCv3000阵列将配备自动分层、全闪存以及双控制器可在3U空间内提供1 PB原始容量。其目前官方定价低于一万美金。

戴尔-EMC更新其入门级阵列产品 

全新戴尔-EMC SCv3000入门级阵列采用方正的外观。

戴尔-EMC推出SCv2000继承者——SCv3000借此以更新其低价位存储设备家族

尽管该款新机是一款入门级统一SAN，但中也部分规格让人印象颇深。SCv3000配备1.7 GHz六核至强E5-2603v4163.5英寸或302.5英寸驱动器托架、两套热插拔控制器。同时，戴尔-EMC方面表示，每台机器都具有1 PB原始容量作为磁盘柜扩展附件并且阵列可接入多达16此类附件客户需要NAS与其相配合，该设备亦可与戴尔-EMC公司的FS Series NAS网关实现集成。

用户可运行全闪存、全磁盘，或者将这两种介质加以混合运行。由于该阵列包含有内置自动分层与压缩机制因此能够轻松支持这种多介质混合使用需求戴尔-EMC 公司正在尝试提供精简快照功能——类似于差异备份。其中旧有快照将被存储于低速介质且数量多可达4096套。另外“精简克隆”则能够让用户无需复制即可克隆一套数据分卷且戴尔-EMC公司强调称数据克隆操作要优于数据复制

该阵列通过光纤通道、iSCSISAS实现连接RAID 0156RAID 10RAID 10 DM等机制均可混合使用并实现匹配。更为重要的是，该设备能够与SCv系列的其他产品进行联动与复制，从而让其能够更为方便地服务于远程或分支机构。

目前各管理工具已经能够与EqualLogic阵列集成，这表明对于无法放弃戴尔公司旧版低端套件的用户而言，本次SCv 3000升级无疑将成为一大福音

戴尔-EMC公司表示，该新设备的官方售价将不会高于一万美元——这是因为该阵列需要对抗的是许多小型企业根本难以拒绝的云存储服务，所以这样的定价对于一款在五年前能够处于领先地位的阵列而言已经算相当公道了。

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