 浪潮双活数据中心护航江都人民医院信息化建设

对于扬州市江都人民医院来说，其医疗信息化在近几年得到快速推动，医疗数据快速增长。为了保证医疗数据与业务连续性，扬州市江都人民医院采用了浪潮提供的双活数据中心解决方案，不仅保障业务7×24小时不间断运行，还提升了30%的资源利用率。

对于扬州市江都人民医院来说，其医疗信息化在近几年得到快速推动，医疗数据快速增长。为了保证医疗数据与业务连续性，扬州市江都人民医院采用了浪潮提供的双活数据中心解决方案，不仅保障业务7×24小时不间断运行，还提升了30%的资源利用率，满足了医疗系统稳定、高效的建设需求。

医疗业务高速发展，信息化平台可靠性成短板

扬州市江都人民医院始建于1950年，是扬州市江都区最大的综合性医院，也是扬州大学医学院附属医院以及东南大学医学院、江苏大学医学院的教学医院。为了营造一个让患者更加舒心、便捷的良好就医环境，医院不断加快数字化建设的步伐，信息管理系统（HIS）、临床检验系统（LIS）、医学影像存储与传输系统（PACS）、健康体检信息系统（PEIS）、办公自动化系统（OA）、数字化医院图书馆等已全部建成，运行在医院现有的2个机房中，两机房之间的核心网络采用万兆光纤互联。

但是，随着新应用的上线，陈旧的信息化平台已经尽显疲态，特别是如何保障业务的可持续性更是成为燃眉之急：在扬州市江都人民医院的信息化架构中，除了HIS采用了两套小型机以双机热备的形式运行、PACS采用离线备份外，其他的服务器、存储设备均为单机运行，如果出现硬件物理故障就会造成应用停顿。另外，医院大多数的服务器、存储型号均为前几代的产品型号，有的"服役"期限甚至超过了5年，这些陈旧的设备不仅配置低、性能差，还存在较高的故障率，给业务的可持续运行带来极大的隐忧。

服务器资源利用率低、存储资源不足是扬州市江都人民医院遭遇的又一个信息化难题。一方面是随着近几年医院信息化的快速发展、数据复合增长较快，特别是PACS等对存储空间要求较高的应用越来越多，原有存储系统的容量已经不能满足存储需求。另一方面，大量的服务器资源却又存在浪费的现象，应用服务器的资源利用率平均仅为10%～20%之间，整体设备利用率较低。

扬州市江都人民医院信息化负责人表示："近年来，我院的医疗信息化工作得到了快速发展，但是业务连续性问题始终是一个心头大患，如果仅是在陈旧平台上进行修修补补，势必无法解决长期积累的大量问题。因此，我院决定以高效、安全、可靠为目标，推动全新信息化平台的建设，服务于HIS、PACS、LIS、EMR、OA等20余个应用，并为后期的临床、绩效考核、院感等应用提供资源支撑。"

浪潮双活数据中心护航业务连续，提升30%资源利用率

经过对业界厂商的细致考量，扬州市江都人民医院最终决定采用了云计算、大数据领导厂商浪潮提供的双活数据中心解决方案。

方案中，服务器端新增近十台浪潮四路服务器，与已有服务器相搭配，分别部署在位于急诊大楼、门诊大楼的两个数据中心里，通过部署VMware虚拟化软件，构建两个虚拟化计算资源池，并实现两个虚拟化计算资源池的高可用。当任意一套服务器发生故障，业务可以通过虚拟化集群平台的HA技术在线自动迁移在其他服务器上，从而实现快速恢复，极大的提升了业务持续运行的能力。

浪潮存储双活解决方案架构图

方案中，存储端基于两套浪潮统一存储系统AS5600、虚拟化存储系统AS-V等产品，构建了两个统一存储资源池，实现存储的统一管理及广泛兼容，保障后期存储的平滑扩容。同时，实现了存储高可用，两套AS5600存储同时承担业务运行的重任，同时处于始终可用的状态，当一套存储发生故障时，应用系统将自动访问另外一套存储上的数据，避免了单存储故障，做到了数据零丢失，保证数据安全性及业务的连续性。

浪潮统一存储系统AS5600

通过部署浪潮双活数据中心解决方案，扬州市江都人民医院还实现了对资源池的一体化的管理。IT管理员不再单独去管理底层的硬件设备情况，而是可以通过统一的平台实现资源池的统一管理和调度，大幅提高管理人员的效率。受益于虚拟化资源池的建立，系统供给资源的弹性也大幅提升，系统资源浪费的情况相应减少。根据测算，在新平台建成之后，将服务器资源利用率提升了30%，从而有效保障医疗信息化的投资回报率。

扬州市江都人民医院信息化负责人表示："浪潮双活数据中心解决方案具有灵活扩展、高可靠、管理便捷等特点，不仅能够充分整合数据中心新旧设备的资源，减少了资源浪费。更重要的是，实现了信息化平台端到端的高可用，大幅提高了医疗信息化应用的稳定性与可用性，使业务的持续运行成为现实，可谓是我院实现智慧医疗的基石。"