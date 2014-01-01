希捷科技与百度续签战略合作备忘录，强化数据领域合作

昨天全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司在北京与全球最大的中文搜索引擎和领先的人工智能科技公司百度公司再次签署战略合作备忘录

中国，北京，2017年9月19日——昨天全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司在北京与全球最大的中文搜索引擎和领先的人工智能科技公司百度公司再次签署战略合作备忘录，进一步强化双方在信息技术、大数据分析和数据存储业务方面的合作。

两大业界领袖此次签署备忘录并非首次，早在2014年9月，希捷科技就已经与百度签署了合作备忘录并利用双方各自的优势展开了为期三年的合作。根据协议，百度和希捷都将对方视为优先战略合作伙伴，互相提供并共同投入双方优势资源，在产品、解决方案、服务等方面开展各种尝试，并联合进行多种技术创新研究。与第一阶段的合作相比，今天签署的备忘录将双方的战略合作全面升级。技术合作数量为上一周期的两倍，合作深度上将更加紧跟百度的现有业务及其快速的业务发展，直接与业务需求挂钩，继续联合开发定制化产品并率先引入新产品、新技术来满足百度快速发展的业务需求。供应链模式也将进一步优化和更新，从而帮助双方从合作的纵深领域得到更大的红利。如此全面、深化的合作，将继续推动希捷和百度引领中国乃至全球互联网、云计算和大数据的发展。

据国际数据公司（IDC）预测，到2025 年，全球数据规模将增长到163ZB（1ZB等于1万亿GB），相当于2016年所产生16.1ZB 数据的十倍。届时，全球数据圈中近 20% 的数据将成为影响日常生活的关键数据，其中近10%将变为超关键数据。这些数据蕴含着独特的用户体验和更多全新的商业机会。如何有效存储并利用海量数据变得至关重要。百度和希捷的合作也正是致力于为更好的用户体验做出更大的贡献。

在百度与希捷第一阶段的合作中，百度自有数据中心、对外公有云平台均部署了希捷企业级硬盘，希捷也凭借双方卓有成效的合作，在百度AI开发者大会上斩获“百度数据中心2016年优秀合作伙伴奖”，并成为三大部件（CPU、内存、硬盘）供应商中唯一获此殊荣的供应商。希捷和百度本着开放合作、互利共赢的原则，在数据中心、云计算等方面展开深度合作，成功进行战略对接和优势互补，提升了双方在各自领域的市场地位，实现1+1>2的协作效果。

希捷全球销售和销售运营高级副总裁郑万成先生表示，“我们一直都非常重视与百度的共同发展和紧密合作。百度将会继续作为希捷在中国互联网行业的重要战略合作伙伴获得希捷全面的支持。而且我们双方会不断加深合作的深度，研发、定制最适合客户，最适合百度的产品和解决方案，将战略合作提升到更高的层次。”

百度总裁张亚勤表示，“作为全球领先的AI科技公司和数据中心技术领导者，百度一向重视技术，欢迎更多的创新和解决方案。百度与希捷自2014年建立战略合作伙伴关系以来，在SMR、云盘以及氦气盘等领域建立了很强的技术合作，在百度存储成本的下降、存储质量的提升上，提供了强有力的竞争力；未来，我们希望与希捷保持并更加深入地合作，更好地解决大数据环境下数据存储面临的各种挑战，提升存储质量、效率和可靠性，为双方公司的发展提供更强有力的支持。”

云计算和大数据是信息技术领域的又一次颠覆性创新，正在深刻改变着人们的生产和生活方式，并成为全球产业升级和经济转型新的动力。希捷科技与百度的再次携手，从研发到应用的全面合作，建立了全新的合作模式，促进数据生态圈的健康快速发展。