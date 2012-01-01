EMC集合VMware、Dell优势于一身的新一代超融合VxRail 牛在哪里？

近日， EMC发布新一代VxRail超融合产品组合。EMC亚太及日本地区融合平台及解决方案部门副总裁 James McCready来华分享了他对超融合的看法和此款产品的一些特点。

近日， EMC发布新一代VxRail超融合产品组合。EMC亚太及日本地区融合平台及解决方案部门副总裁 James McCready来华分享了他对超融合的看法和此款产品的一些特点。

他认为，随着云原生的应用越来越流行，快速部署和快速升级以及管理方便的IT架构成为用户需求，因此越来越多的企业会采用超融合架构。同时IDC数据显示，截止2017年，60%的企业用户选用超融合架构，其中75%的部署将进入核心数据中心。其预测超融合的市场总值也有望在2020年达到60亿美元。

为此，EMC新一代VxRail超融合产品组合，提供多达250种配置选项，实现快速部署和快速升级。至顶网记者认为新一代VxRail超融合产品组合最大的特点是集成了EMC、VMware、Dell相关产品优势集合。VxRail是市场上唯一全面集成VMware、预先配置VMware软件超融合一体机，同时结合了第十四代Dell PowerEdge服务器。并且通过EMC研发的云网关CloudArray可以让VxRail对接私有云和公有云，形成混合云架构，为用户提供不断扩展的云计算服务。

VMware大中国区渠道及业务拓展总经理王冰峰表示，在管理方面，VxRail是市场上唯一全面集成VMware、预先配置VMware软件超融合一体机，可以说，VxRail的核心力量源自VMware vSAN内核。VxRail专为优化VMware体验而设计，针对VMware vSAN实现了内核层的集成，用户可以只管理虚拟机，不需要管理存储。

在快速部署方面， James McCready认为传统的vSAN节点的模式与VxRail的模式相比较。在硬件和软件的多个元件的部署方面，与vSAN节点相比，VxRail的部署步骤要少了200多个步骤。，安装的成本降低了16%。，总拥有成本降低了30%。VxRail产品是一个工程化的产品，也就是说我们在为用户提供支持的是一个整体的系统，而不是其中单独的某一个组件，所以对用户来说，它们的维护、保养成本也是降低了40%。

James McCready认为新一代超融合产品VxRail结合EMC研发的云网关CloudArray已经实现了一个强大的混合云架构设计。用户可以通过VxRail对接私有云和公有云，形成强大的混合云架构，实现AWS、Azure、Google、Virtustream、Openstack等云计算扩展服务。

除了vSAN以外，VxRail还包含了丰富的数据保护选项、部署和支持工具等全套软件功能，不需额外付费。EMC提供的VxRail Manager、完全的远程支持，EMC和VMware共同提供了RecoverPoint、CloudArray、vShpere Replication、vSphere Data Protection等数据保护选项。

其中Dell PowerEdge服务器的加入给VxRail带来的两大直接效应，是性能提升和配置灵活性。引入Dell PowerEdge服务器之前，VxRail只有一个G系列。引入Dell PowerEdge服务器之后，VxRail一次增加了四个系列，即E、V、P、S四个系列。

新一代VxRail五大系列的组合，极大地增加了选择的灵活性，客户可以为不同使用场景选择最合适的节点。

G系列，通用型：2U4节点，最大19.2TB/节点。

E系列，标准型：针对远程办公或分公司环境，1U节点，最大30.7TB/节点。

V系列，桌面优化型：添加了重图像处理硬件，2U节点，最大46TB/节点。

P系列，性能优化型：用于性能优化的工作负载，2U节点，最大46TB/节点。

S系列，存储密度型：适于更多存储的应用，2U节点，最大48TB/节点。

新一代VxRail在四大方面进行了硬件升级。

CPU和内存升级：CPU选择多达18种，G/E/S系列可配置单颗或双颗CPU，混合型号最高可配20核CPU。内存主频升级至2400MHz。G系列现每节点最高可配1536GB内存，E/S系列单颗CPU最高可配置768GB内存，双颗CPU最高可配置1536GB内存。

存储介质升级：E/P/V/S系列每个节点都可以有多个盘组。相比之前每个盘组至少配置三块盘，E/P/V/S系列每个盘组最小配置为1块盘；每个盘组最高可配1.6TB Cache SSD；可配置1.92TB和3.84TB SSD大容量盘。

网络升级：E/P/V/S系列自带2个10Gbe，可扩展至8个。vCenter管理扩展的3个Dual 10Gbe端口，可用于业务流量扩展。E/P/V/S系列自带2个10Gbe+2个1Gbe端口。G系列BMC口为100M端口，E/P/V/S系列为1000M iDRAC端口。

集群配置规则升级：集群最小起始配置3节点，最大可扩展64节点。不同系列节点可以加入同一集群，磁盘、CPU、内存不要求一致。这就让VxRail可以从很少的投入起步，随着应用需求的增加高效地扩展。

在应用和服务方面方面，EMC融合架构部资深业务经理李磊表示VxRail已经深入中国20多个行业，新一代VxRail超融合产品的发布，可以更好的服务与从金融到政府，从医疗到教育，从制造到物流，从体育到文化等各个行业。同时VxRail具有很强的中国元素，VxRail这个产品是EMC和VMware推出的，实际上它的研发团队在国内，所以对于用户来讲，国内的研发中心是给客户最强的信心。