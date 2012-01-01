NAS产业盛会——Synology 2018发布会登场，开创存储另一片天空

全球NAS品牌Synology群晖于9月16日召开Synology 2018年度发布会，作为群晖全球发布会的首站，群晖吸引了超过800名用户参与Synology的年度盛会，并且在会中分享多项最新产品与应用信息。

全球NAS品牌Synology群晖于9月16日召开Synology 2018年度发布会，作为群晖全球发布会的首站，群晖吸引了超过800名用户参与Synology的年度盛会，并且在会中分享多项最新产品与应用信息。

群晖Synology 2018发布会汇聚超过800名极客与科技爱好者

Synology中国区CEO陈予建揭晓 Synology2018 发布会重磅内容

Synology中国区CEO 陈予建表示："很开心每年都能通过这个Synology发布会，让我们直接倾听国内用户的反馈与新需求。我们发现随着数据量呈现爆发式增长与手机应用的普及化，用户对于数据存储和管理需求更加迫切。我们将持续以丰沛的开发研发能量，快速回应市场趋势和用户需求。今年我们将和阿里云共建云生态，并且全面整合存储、备份及文档协作等应用，以全新协作套件 Synology Drive、Active Backup企业备份解决方案、Virtual Machine Manager虚拟化解决方案、为手机照相时代而生的Moments套件，满足企业与个人用户的需求，帮助用户应对大数据时代下文件管理及应用的全新挑战。"

群晖将提供更多应用功能，满足用户期待

群晖销售总监王如山先生在名为"Synology创造无限可能"的主题峰会中，针对协同与智能、虚拟化、数据与安全三大主题，深入介绍群晖将推出的新功能。

数据 ，备份是刚需

• 今年数据安全事件频传，群晖为数据安全持续投入，不但在SambaCry发布后24小时即发布安全建议和安全补丁，也举办了bounty program赏金计划活动来号召更多白帽黑客增强NAS安全性

• 而除了作为备份目的地，群晖NAS提供Active Backup 为公司内外信息流提供全面保护，无论是电脑、服务器或是虚拟机，都可以进行主动式的保护。并且可以通过单一界面集中式的管理所有备份任务，同时还提供两个企业级备份软件的高级功能：即时恢复与去重。一站式将这些设备做统一的备份与管理，实现数据到哪，群晖就在哪的场景。

群晖销售总监王如山介绍Active Backup如何解决常见三大备份挑战

布局虚拟化市场

• 根据市场调研，国内服务器虚拟化的市场，从今年到2021年将成长2倍以上，达到52亿元的规模，而群晖早在2010年的第一台NAS就通过VMware认证，而往后的每年在虚拟化上都有更新与突破。

• 群晖在年初就以Beta的形式推出Virtual Machine Manager（VMM）。VMM 最主要的功能就是可以让使用者利用 NAS， 就能快速的建立起虚拟化方案，不论是Linux 、Windows Server 、甚至是Windows XP等操作系统都能完整的运行在VMM上，VMM提供轻量化超融合技术，将存储和计算合二为一，通过虚拟化技术让企业灵活运用资源并且建立高效灾备。可以说VMM是把群晖的NAS正式帶入服务器虚拟化市场中的起点 。

工作更简约、娱乐更智能

• 许多用户都希望，群晖NAS有像网盘一样的统一入口，从同一个入口可以有效管理所有文件，同时可以进行分享和备份。所以这次整合了File Station、Synology Office、Cloud Station，推出Synology Drive来解决数据碎片化存取挑战，用户只需要通过一个入口就能够实现电脑同步、文档协作与文件管理。

• 智能手机已经逐步替代相机成为大众主流的拍照工具，这次为手机用户开发的Synology Moments，通过智能学习的方式将照片通过不同的主题或场景进行分类，让用户更方便地浏览、备份和分享手机的拍摄的照片，为用户提供智能轻松的相片存储体验。

本次发布会的重头莫过于群晖携手阿里云推出SkyNAS，让微型企业免除了私有云的环境布署可能会遇到的问题，直接在公有云上拥抱群晖NAS所带来的好处与便利性，完整的实现SaaS的方案。

混合云全新模式，SkyNAS

• 此次在Cloud的应用上，与阿里云携手共建云生态， 发布SkyNAS 提供云上NAS服务，也可以和线下NAS组合构成混合云容灾方案。

Synology中国区CEO陈予建与阿里云存储总监陈弘

同时，群晖在发布会现场向与会者展示了企业灾备方案与家庭影音娱乐的具体操作方式。在名为"释放高效存储潜能，提供企业灾备方案"的主题演讲中，群晖销售经理任海海现场展示了企业如何通过Virtual Machine Manager搭建服务器虚拟化环境，通过VMM解决存储空间不足与服务超载的典型IT案例。在存储虚拟化方面，群晖推出iSCSI Manager，支持高级的Advanced LUN 2.0服务，并且完整使用原生Btrfs所生成的LUN，跟之前ext4文件系统所生成的LUN相比，大幅提升整体的性能和快照能力，实现秒级快照。

群晖销售经理任海海演示如何通过Virtual Machine Manager新建虚拟机

而主题名为"家庭数据随享，打造梦想团队协作"的主题峰会，群晖销售经理张会媛则演示了群晖为用户推出的文件管理全新套件Synology Drive。Synology Drive 承袭 Synology Office直观易用的操作界面，提供个人专用文件夹与团队共享文件夹，让用户能够通过单一入口访问所有文件，并且在不同电脑客户端和手机客户端都能存取与分享文件。Synology Drive同时也整合了Universal Search全局搜索让用户能够有效率的管理文档。群晖也在今年推出全新生产力套件 Presentation 幻灯片，让多人能够同时编辑幻灯片。

群晖销售经理张会媛介绍新品

发布会中多项新品也抢先与用户见面，包括DS218+、DS718+、DS918+，此三款产品在硬件方面都较前一代有着相当大的提升，并且支持4k视频实时转码。针对追求超高性能的企业用户，群晖推出搭载Intel? Pentium? D1508双核心处理器的DS3018xs，DS3018xs具备强大的扩展性，在存储空间方面可以搭配两个DX1215扩充至30个硬盘；并且新增PCle 3.0插槽，让用户选择安装10GbE网卡或M2D17转接卡升级M.2 SATA SSD快取，大幅提升IOPS系统缓存和数据传输能力。

Synology 2018 发布会中，希捷科技、WD 西部数据、安讯士、紫光存储等科技企业也展出存储、监控、备份等解决方案，让用户更加深入了解群晖NAS在不同产业与应用场景中的应用。

发布会现场互动热烈，用户热情参与抢答竞赛