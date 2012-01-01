百分点集团被APAC CIO Outlook杂志评选为亚太区大数据企业25强

近日，APAC CIO Outlook正式发布了亚太地区大数据厂商TOP25榜单，百分点集团作为"大数据和人工智能产业赋能者"成功入选，并且是上榜的中国企业中唯一一家大数据及人工智能行业解决方案公司。

近日，APAC CIO Outlook正式发布了亚太地区大数据厂商TOP25榜单，百分点集团作为"大数据和人工智能产业赋能者"成功入选，并且是上榜的中国企业中唯一一家大数据及人工智能行业解决方案公司。

此次评选经由APAC CIO Outlook众多资深独立分析师和行业专家进行多轮严格的打分筛选。百分点集团之所以能够入围，在于其是一家技术驱动的大数据及人工智能公司，8年来一直走在技术和应用最前沿，拥有过百项大数据及人工智能领域软著与专利、中国最大的行业应用模型库及行业知识图谱库，也是中国第一家率先向海外输出国家级大数据及人工智能决策系统的企业。

APAC CIO Outlook主编安妮·约翰逊介绍，亚太地区大数据产业已经实现了跨越式发展，而且已经褪去最初的热炒概念阶段，产业发展更加稳健。

在2014年，亚太地区企业在全球大数据产业市场的占有率只有7%，而到现在为止，亚太地区已经快速发展成为全球三大大数据市场之一，并贡献了全球14.5%的大数据收入。另据咨询机构IDC预测，到2019年，全球大数据产业收入将达1870亿美元。

安妮·约翰逊介绍，综合各大行业研究报告，发现亚太地区企业整体复合增长率均高于北美和欧洲市场，可见这个市场发展的潜力之大、速度之快。

APAC CIO Outlook是一家专为CIO、CTO以及其它IT买方高层管理决策者，以及解决方案提供商的CXO提供交流平台的平面杂志媒体，分享亚太地区IT社区的经验、智慧及建议。APAC CIO Outlook一直以来提倡亚太地区数据中心业内相互学习的机会。

因此，为了给亚太地区急需转型的企业决策者提供一些参考，通过其资深分析师和行业专家编辑进行严格评选，旨在识别大数据领域的新兴市场参与者，展示这些卓越的企业在解决障碍和克服市场复杂性方面的专业知识、产品、服务和解决方案。

面对技术进步带来的商业变革，百分点更贴近用户，更关注场景落地，百分点基于8年以来的技术和行业经验，研发出针对四大行业的智能场景解决方案。

鉴于百分点在大数据领域的卓越成就，在近两年已经获得了国内及国际权威机构、媒体授予的众多奖项和荣誉，包括入选为"2016 Gartner Cool Vendor" 唯一的大数据公司，被毕马威评为2016年"中国Fintech 50强"，并在世界互联网大会上被评为"大数据应用最佳实践"厂商。

APAC CIO Outlook是一家由美国硅谷出版的月刊，拥有众多的订阅用户，其中大多数用户都是APAC国家从事IT行业的高管。此次评选可以为亚太地区企业决策者提供一些能够深入了解大数据企业独特价值的信息，比如产品的功能、公司优势、远景和路线图等方面。