北京大学城市治理论坛：让大数据助力新能源与城市治理 

2017年9月15日，以“睿见·善治——新能源与城市治理”为主题的北京大学城市治理论坛在北大博雅国际酒店召开，本次论坛由北京大学城市治理研究院主办

2017年9月15日，以“睿见·善治——新能源与城市治理”为主题的北京大学城市治理论坛在北大博雅国际酒店召开，本次论坛由北京大学城市治理研究院主办，北京大学中睿城市治理大数据实验室承办，中国城市治理创新联盟和北京睿至大数据有限公司协办。

随着城市社会、经济发展速度的加快，以及国内许多城市越发迫切的转型升级需求的影响，城市管理者们面临着越来越棘手的城市能源治理难题。

从新能源和大数据的视角探索城市治理现代化，把握技术与政策变化的时代脉搏，高起点谋划未来城市能源治理体系，已然成为新一代城市规划者、建设者、管理者和变革者的共识。

北京大学政府管理学院教授北京大学城市治理研究院执行院长沈体雁在致辞中表示：“我们这一期论坛的题目是新能源与城市治理，因为城市能源治理是城市治理现代化的关键要素，以下一代信息技术和分布式能源系统为标志的新一轮工业革命对传统城市规划与治理方式提出了全新的挑战，也为建设集约、智能、绿色、低碳、可持续发展的新文明城市提供了坚实的物质技术基础，从新能源和大数据的视角探索城市治理现代化，把握技术与政策变化的时代脉搏，高起点谋划未来城市能力治理体系，已然成为新一代城市规划者、建设者、管理者和变革者的共识。“

北京大学政府管理学院教授、北京大学城市治理研究院执行院长沈体雁

城市治理当高度重视能源改革与转型

在本次论坛上，与会领导和专家就能源改革与能源转型，新能源与城市治理大数据方面的技术与政策进展，建设集约、智能、绿色、低碳、可持续发展的新文明城市等议题进行了充分的阐述和分享，特别是就“以下一代信息技术和分布式能源系统为标志的新一轮工业革命如何在优化、促进传统城市规划与治理方式的变革上发挥应有的作用”这一重要的议题进行了深入的讨论。

新能源与城市治理这一议题受到了联合国开发计划署的高度重视，在介绍联合国可持续发展目标时，联合国开发计划署传播与创新官员李希表示：“能源是当今全世界共同关心的问题，处于几乎每一个主要挑战和机遇的核心。可持续能源为我们改变生活方式、改善经济运行和保护地球提供了绝佳良机。”

她指出，能源供应、转换、传递和使用，是导致气候变化的主要原因，它影响着生活在地球上的每一个人，对于城市管理者们来说，应当持续推进能源改革与转型，积极应用新能源，从而保障城市的可持续化发展，确保城市居民在健康、绿色的环境下工作和生活。

国网能源研究院副院长 国网（苏州）城市能源研究院院长李伟阳在题为《能源改革与城市转型》的演讲中提到：“新能源是中国今后发展的关键引擎，是未来生产力发展的前沿，会在中国经济的下一步发展力扮演非常重要的角色。”

睿至大数据：让大数据助力新能源与城市治理

北京大学中睿城市治理大数据实验室副主任杨宁认为，我们已经实质性的开始了“以移动、社交、云、大数据和万物互联为代表的数字革命”，也即“第四次工业革命”，即便是传统产业也要面对智能化转型的迫切需求，“未来，所有公司的预算就是IT预算，所有公司都是IT公司”，这一趋势渗透到每个行业、每家企业，对于能源行业和能源企业来说自然也不例外。

北京大学中睿城市治理大数据实验室副主任杨宁

“数据是智能化的基础，连接是智能化的关键。”杨宁表示，能源行业应当利用先进的IT技术，以数据和数据之间的连接为着眼点，建立并实践“描述真实世界中存在的各种实体或概念，以及它们之间的关联关系的知识图谱”，从而融合知识表示与推理、信息检索与抽取、自然语言处理与语义 Web、数据挖掘与机器学习等的认知计算技术，“（最终）将分散的信息进行融合，融合为知识，并通过知识计算获得智能，进行预测（以推进企业及行业的智能化发展）”。

他表示，以电力行业为例，国际电工委员会制定的国际标准基于本体理念，使用知识图谱的数据模型来作为其公共信息模型的描述语言，提出了应用集成框架、信息模型和接口规范，是电力系统管理及其信息交换领域的重要领域。在交通领域，知识图谱能够帮助城市交通的管理者建立智能交通本体库，基于本体开展交通大数据分析，以此制定科学有效的城市交通治理策略和预案，比如说制定节假日城域高速公路网交通流调控预案，从而智能化、灵活化的对城市交通进行治理。

北京大学中睿城市治理大数据实验室由北京大学城市治理学院和北京睿至大数据有限公司（简称“睿至大数据”）共同成立，致力于通过对大数据的深层次利用，为城市治理提出真正有意义、有价值的指导性意见。

作为合作方之一的睿至大数据，长期致力于帮助传统产业利用大数据、云计算及智能化运维技术实现产业升级和企业转型，并将知识图谱等先进的理念带给传统企业，从而激发出产业内所蕴藏的巨大的创新和发展能力，同时进一步实现睿至作为助力产业升级的云计算及大数据运营商的企业责任。

在能源行业，睿至大数据已经与国家电网、中国石油等能源行业的代表性企业建立了合作关系，共同将大数据、云计算、智能化运维等领域的技术、产品及解决方案应用在能源行业的产业升级和企业转型中。

城市交通作为城市治理的重要组成部分，是每个城市管理者最核心的关注点之一，作为北京公交集团紧密的合作伙伴，睿至大数据参与建设的公交大数据平台发挥了积极的、重要的作用，此外在这一领域，睿至大数据也与交通领域的政府机构、运营企业以及学校展开了密切合作。