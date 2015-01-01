关于未来的存储革新，群晖是怎么想的

今日的科技圈，你可能在关注AI、大数据和云计算这些主流科技（ABC）的发展动向；哪怕是叫个外卖打个车，你也可能在不经意间成为了推动ABC发展的一个"样本"，然而，我们却很有可能忽略了从电子计算机诞生便存在的核心单元。

还有几天，群晖发布会就将在上海召开，这一次，群晖带来了新的计划和他们的野心

今日的科技圈，你可能在关注AI、大数据和云计算这些主流科技（ABC）的发展动向；哪怕是叫个外卖打个车，你也可能在不经意间成为了推动ABC发展的一个"样本"，然而，我们却很有可能忽略了从电子计算机诞生便存在的核心单元--存储设备--它在发展过程中的进化同样推动着ABC的发展。

很难想象没有后台的大型服务器集群，如何进行高效的数据计算；

很难想象没有高规格的数据存储保护，如何进行安全的商业运作；

哪怕是个人的数据应用，我们又怎么离得开存储？

从存储的介质进化来看，近三十年经历了软盘、光盘、U盘、硬盘、NAS以及云存储，而未来已来的下一代存储又会是怎样的？9月16日，做了十多年私有云存储（NAS）的群晖，想要和希捷科技、阿里云、WD西部数据、AXIS、紫光存储等科技企业们，一起为大家带来新的启示。

从前期披露的一些信息来看，这一次发布会或许将成为群晖的一个新的起点，而且，他们的决心和野心也前所未有的大。综合各方信息来看，群晖将不仅仅着眼在私有云存储领域，而是希望通过一系列商业合作，配合群晖自主研发的一些效率、安全套件，在整个存储领域大干一场。

具体来说，或许可以通过3个数字来一窥发布会全貌。

3：存储的3个关键词--连接、安全与效率

Synology，一个更互联的世界

群晖认为，存储市场的"纷争"始于"云"，云时代的全面开启，无论在商业应用还是个人生活方面，都改变了我们的存储方式，利用云资源我们可以更快速的实现数据保护和共享，云存储，是每一个存储企业都无法拒绝的巨大机遇。

然而，无论是着眼在局域网内连接速度和数据安全性的私有云，还是强调更开放、更兼容与便捷的公有云，都很难满足一个用户的全部需求，各执一词的"私有云"和"公有云"之争，都将慢慢被"混合云"所取代，而这一次发布会，群晖就将和阿里云一起，揭晓未来群晖在云存储领域的布局和野心。

是更符合用户习惯的混合云方案，还是根据用户使用场景的定制化、智能混合云方案，我们拭目以待。无论如何，在这个互联的世界里，更兼容和开放的连接生态才是"刚需"。

Synology，让工作和生活更有效率

影响存储体验的关键是什么？速度，速度，速度！重要的事情说三遍！

如果说，存储设备的硬件层面是可以模仿的，那么，软件层面就是存储行业的制胜之道，即所谓软件定义存储--历经群晖NAS的进化，在提升数据的存取效率方面可谓不遗余力，从针对服务器的Active Backup套件，针对计算机的Cloud Station备份、到针对各类移动存储设备的USB Copy即插即存，再到Presto的异地远程传输加速器，群晖解决的一直是数据存取碎片化的问题，即提升针对不同的设备、不同使用场景下面的存取效率。

而这一次，群晖将赋予NAS更丰富多元的新定义，并将推出全新套件解决数据存取碎片化的挑战。据说，这一次的套件将提高碎片化数据的使用效率，带给我们全新的存取体验。

Synology，保护珍贵的数据安全

一场突如其来的勒索病毒再次凸显了数据安全的重要性，妥善存储、备份资料并且建立容灾机制都已经成为每个规模企业的首要课题。因此，释放高效存储潜能，提供企业灾备方案也是这一次大会的重要议程之一。

会上，群晖将展示他们对于数字资产的安全蓝图，无论是让企业灵活部署资源，实现更高效、安全的虚拟化灾备的Virtual Machine Manager套件，还是功能更齐备、全方位保护企业内部外部工作流的Active Backup套件，在群晖的野心里，NAS不仅仅是一个单一的存储设备，他更应该成为企业的核心设备之一。

2：探寻NAS的第2片天空

进化不可逆，存储亦然！在这个共享、互联的世界里，合作将是不变的主题。

此次发布会现场，将不再是群晖一个人的舞台，群晖邀请了众多和存储唇齿相依的厂商们一同参与。

希捷科技将展示更适合NAS，也拥有更高安全级别与容量的全新硬盘，融合阿里云后的混合云存储、WD西部数据将带来最新的SSD存取技术，AXIS的视频监控解决方案、紫光存储的企业备份方案，以及群晖的全系列多项产品都将与各位与会者分享。

在这个涵盖存储硬件设备、云存储、企业级存储解决方案、个人存储应用等多个方面的发布会现场，群晖将和大家一起探寻NAS的第2片天空。

1：这就是下一代存储

说到下一代存储，除了群晖带来的全新计划、众多与会存储厂商展示的最新技术和解决方案，此次发布会群晖也将带来全系列的多项产品，随着全闪存的普及化，原先遥不可及的技术也慢慢变为更亲民的产品。

这是一次领略Synology未来计划，发掘多样应用套件更多玩法的机会；

也是一场体验存储变革，参与航拍摄影、赛车模拟等更多互动的发布会；

下一代的存储究竟会是怎样，9月16日，上海环球港凯悦酒店，群晖现场为你揭晓。