高盛集团投资3800万美元 助力Nasuni进一步发展

目前，云存储网关厂商Nasuni公司已获得3800万美元的额外资金，用于推动其研究与开发、客户服务等工作。此外，该公司的融资总额也借此上升至1.2亿美元左右。

目前，云存储网关厂商Nasuni公司已获得3800万美元的额外资金，用于推动其研究与开发、客户服务等工作。此外，该公司的融资总额也借此上升至1.2亿美元左右。

以下是Nasuni公司融资进展情况：

2008年——公司成立，

2009年——A轮融资800万美元，

2010年——B轮融资1500万美元，

2012年——C轮融资2000万美元，

2014年——D轮融资1000万美元，

2016年——E轮融资1750万美元，另附加750万美元风险债务，

2017年——3800万美元增长股权融资。

此项投资由隶属于高盛商业银行部的高盛增长股票（GS Growth）发起。该部门总裁David Campbell加入了Nasuni公司董事会，并就高盛集团此次加入的合理性做出了相应表述：“云方案将替代内部存储磁盘阵列，成为数据存储的下一波变革载体。而当下所需则是一套全局文件系统，以确保企业能够将其增长最快的数据类型——非结构化文件数据——储存于云对象存储中。” 在这方面，Nasuni公司的UniFS文件系统能够切实满足需求。

同时，Nasuni公司创始人兼首席执行官Andres Rodriguez表示：“文件系统设计在过去的十年时间仅迎来部分增量性创新。在很大程度上，传统的存储软件与硬件供应商将云视为‘廉价且深入’的备份与归档数据解决方案，这意味着其属于无法扩展且以设备为核心的架构。然而，我们颠覆性地将云作为一级文件存储目标与高性能文件分发中心，并将借此满足媒体、制造、工程、技术以及建筑企业等提出的最为苛刻的NAS规模与性能要求。”

据报道，在此之前，该公司的新客户吸引、现有客户订单扩展以及营收也实现了创纪录的增长。董事长Paul Flanagan表示：“现在是时候推动业务增长与扩张了。”

但在去年，Nasuni已经筹集了2500万美元，而如今为何仍需要筹集更多资金？

该公司首席营销官Tom Rose在接受采访时表示：“我们原本不打算在今年下半年或明年初主动进行资金筹集，亦没有提出任何相关计划。但近期管理团队的扩展与业务增长势头（参考前几个月的报道内容）促成了内部对话，从而导致公司决定引入更多投资。另外，Nasuni公司在过去四年当中将自身规模扩大了一倍，并拥有了一套成熟的经营指标。”

“公司的成长一部分归因于越来越多企业将云方案列为其最理想的IT基础设施需求解决方案。此外，我们的云合作伙伴亦愈发强调将数据从数据中心转移至云端的重要意义。所以，目前存储领域的发展趋势已经相当明朗。高盛集团也正是因为意识到了这一波发展趋势，才认定现在是投资的合理时机并决定帮助我们加快技术与营收的增长速度。”

我们询问Tom Rose这笔新资金是否与Panzura在今年早些时候的3200万美元融资存在关联。对此，Tom Rose答复称：“没有。我们正在逐步取代EMC Isilon与NetApp，并见证了Panzura的衰退。然而，无论竞争对手是谁，我们都坚信我们的云原生文件系统UniFS拥有独特的创新优势。”

“Nasuni在平台核心层面的创新确保我们能够为企业客户节约大量成本并实现生产力提升，与此同时，其亦能够协助我们的对象存储合作伙伴——诸如微软、IBM与戴尔-EMC ECS——实现云消费量提升。目前，我们唯一的关注重点在于持续实现以上价值，争取在2018年实现现金流为正，并为波士顿带来又一家大型数据管理公司。”

Rose非常看好该公司的发展趋势。预计在公开上市之后，Nasuni公司将能够在2018年年内实现现金流为正的目标。