SinoBBD亮相全球云计算大会 彰显一体化云力量

9月5日，备受业界关注的2017全球云计算大会在上海世博展览馆盛大开幕。作为中国规模最大的云计算活动之一，本届全球云计算大会吸引了数千名企业的CIO、CTO、技术开发者和企业级终端用户，涉及金融、制造、电商、教育、医药等诸多热门应用领域。

9月5日，备受业界关注的2017全球云计算大会在上海世博展览馆盛大开幕。作为中国规模最大的云计算活动之一，本届全球云计算大会吸引了数千名企业的CIO、CTO、技术开发者和企业级终端用户，涉及金融、制造、电商、教育、医药等诸多热门应用领域。作为国内领先的大数据企业，北京供销大数据集团（简称“SinoBBD”）受邀参加此次盛会。

会上，北京供销科技CEO王帅宇以“SinoBBD Cloud : 脚踏实地 知行合一”为主题发表重要演讲，同与会行业领袖和技术专家深入探讨互联网+时代企业“上云”的趋势，以及云计算产业未来发展方向。王帅宇还重点分享了SinoBBD Cloud创新产品的定位及优势，并对如何通过整合资源，实现一体化产业布局来捍卫国家数据主权，帮助企业实现云生态赋能展开深入讨论，受到与会行业领袖、技术专家等多方的高度认可。

图为北京供销科技CEO王帅宇发表重要演讲

脚踏实地知行合一

在“互联网+”飞速发展的时代背景下，云计算产业高速增长、蓬勃发展，快速走过了从提出到成熟、从概念到落地的发展过程。随着云的普及和广泛应用，云计算正在经历信仰落地到工具属性凸显的过程，而这一趋势集中体现于：一是价值核心向上迁移，二是公有云迈向混合云。

会上，王帅宇谈到，想要在云计算领域有所建树，必须跨过信任、资源和资金三道门槛,SinoBBD具备跨越这道门槛的实力和底气。首先，SinoBBD是国企控股企业，有国有企业的信用背书及良好的政府、运营商关系，是云计算领域的“国家队”，肩负着维护国家数据主权的使命;其次，集团按照“3+10+X”进行数据中心集群布局，拥有DC、CDN、Cloud、大数据管理平台和国际业务等产品线，有技术实力做到一体化的产业布局；最后，SinoBBD联合华融新兴产业投资管理股份有限公司，成立了一支200亿的大数据基金，全力支撑集团云业务的开拓和发展，帮助企业实现云生态赋能，通过打造国内最大的公有产业云，加速云应用落地和商业价值变现。

在谈到SinoBBD Cloud的战略布局时，王帅宇表示，集团在产业优势、资源优势和资金优势的合力助推下，实现集团云产业从基础到行业，从行业到产业的“三级跳”。并且紧密把供销体系联结，将优势及资源整合，打造SinoBBD Cloud产业生态圈，发力大金融、大健康、智慧城市、农业4.0等多重领域，以SinoBBD Cloud平台和大数据技术支撑6000亿交易额电商平台，助力打造农村电商国家队，服务三农，推进供给侧改革，实现生态赋能，与业界伙伴携手前行、合作共赢。在云计算“下半场”的起始点，“脚踏实地、知行合一”将是书写成功未来的核心与关键.

摘取“云鼎奖”开启“一体化”新征程

作为每年全球云计算大会的重要项目，“云鼎奖”评选历来备受业界瞩目。此奖项旨在表彰对中国云计算做出突出贡献和具有创新精神的集体、个人或产品，进而促进云计算在中国健康、快速、有序发展，助推中国企业走向世界舞台。SinoBBD凭借大数据领域独有的“国家队”及技术领跑者的身份、卓越的全球一体化战略布局、以及在云计算领域做出的创新贡献，成功摘得 “2016-2017年度中国领先品牌奖”及“2016-2017年度全球最佳实践奖”两个重磅奖项。

图为北京供销大数据集团下属北京供销科技CEO王帅宇代表集团领取“2016-2017年度中国领先品牌奖”

对此，北京供销大数据集团总裁陈静红表示：“很荣幸摘得云鼎奖的桂冠，它标志着SinoBBD获得重要认可，更为SinoBBD的‘一体化’迈向云端的新征程开了一个好头。未来，SinoBBD将会进一步在自主研发、产业链合作上全面发力，真正实现中国云计算的自主可控、安全可信、高效可用。也希望通过全球云计算大会这个平台，让业界更多企业了解大数据‘一体化’的力量，感受云计算服务带来的行业变化、产业变化和经济变革。”

扬帆启航推动产业升级

当前，全球经济正处于深度调整阶段，经济增速由5.4%一路下滑至3.1%，这一格局被美国经济学家萨默斯称之为长期性停滞。而要成功跳出这一阶段，重新激发经济活力，云计算、大数据等新技术的进一步深化应用必不可少。当理念的认知被充分认同，“行”的价值和意义被提升至新的高度，而SinoBBD的诸多探索和创新，正是对此的努力践行。

在云计算领域，SinoBBD Cloud采用了颠覆破界的产品思维，整合集团IDC、EDC、CDN、SDN传输网络、大数据管理平台、云安全和云运维体系，形成创新的一体化方案，实现云生态激活,以“知行合一”的理念，推动更多企业轻松上云，助力我国云计算产业的再次升级。