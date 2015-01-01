众筹、教育与钻石贸易：区块链技术如何给商业带来变革

一切技术突破的主旨都是为了挑战现状，但极少有技术成果能够像区块链这样对固有的一切造成颠覆。事实上，区块链技术的商业价值属于一种美丽的意外--相反，其设计初衷仅是为了验证比特币交易。

公开区块链拥有显著的密码学价值，但其真正的价值仍然体现在隐私性方面

一切技术突破的主旨都是为了挑战现状，但极少有技术成果能够像区块链这样对固有的一切造成颠覆。事实上，区块链技术的商业价值属于一种美丽的意外--相反，其设计初衷仅是为了验证比特币交易。很多朋友将区块链与安全加密视为同类事物--这并不是您的错，毕竟区块链的真实面貌确实被其主要用途所掩盖。

区块链技术的早期采用方多来自密码学与金融部门，其主要利用公开区块链，而其中规模最为可观的当数比特币网络。其面向任何人开放，且已经被事实证明是隐私保障的一大理想选项。

然而，私有区块链能够提供与公开区块链相同的恒定性质，但同时又能更快完成交易处理。此种类型的区块链方案可能将爆发出远超货币之外的显著用途，并已经开始给企业的运作方式带来转变。

钻石

区块链能够为每颗钻石赋予一个"数字身份"

尽管并不是是这项前沿技术的首发阵地，但区块链对于交易历史的完全透明化追踪能力却使其成为钻石贸易的一大重要解决方案选项。为了进行钻石交易，买家与专家必须有能力勾勒出钻石的"身份"，即其由粗糙的原石经过切割与抛光一步步成为耀眼宝石的全过程--否则，失窃钻石将在网络上肆意流通。

建立于2015年的初创企业Everledger公司最近与IBM合作，旨在发布第一套面向钻石贸易行业的区块链网络，负责为每颗钻石提供数字化版本身份。根据公司CEO Leanne Kemp的说明，截至目前，该公司已经处理了超过100万颗钻石，具体涵盖钻石的采购、贸易与保险等层面。

在今年早些时候的IBM Interconnect大会上，Kemp解释称这样一套共享分类帐允许保险公司及银行访问相关细节信息与恒定记录，从而追踪每一位流程参与者在区块链中的操作。在其网络上交易的每颗钻石都可追溯到原始来源，这一点对于所谓"血钻交易"--即从惨遭战争蹂躏地区以掠夺性方式获取的钻石--显然非常重要。

而保险行业同样能够从中获益，这是因为目前在进行索赔的合法性判定时，保险公司往往由于缺少必要数据而身陷"黑洞"。根据Everledger公司的介绍，平均每人每年15美元的间接损失意味着整个业界每年需要承担接近350亿英镑的欺诈成本。

Kemp解释称，"保险公司及银行与服务对象之间的关系正在发生巨大变化。我们意识到，保险公司必须有能力理解其投保对象，从而对相关风险建立起远高于当下的、更为明确的认知。"

物联网众筹

Mybit正首次将众筹机制与太阳能板行业结合起来

尽管Everledger公司无疑是利用新型技术改造旧有业务流程的典型实例，但却绝非唯一的实践者。初创企业Mybit公司最近刚刚拿到约300万美元，其正在开发一套众筹系统，用以帮助那些希望投资物联网设备并借此获取回报的人们。

举例来说，一部分客户可能希望为自己的家庭购买太阳能电池板。而该公司的想法是，其可以将生成的多余能源出售给主电网，并将相关收入共享给所有众筹参与者。

Mybit公司获得了令人振奋的众筹金额

尽管消费者受众的规模终究有限，但此类应用思路应该能够在行业领域拥有更为广阔的发展前景。企业希望扩展自身服务以显著降低新技术的应用成本--例如3D打印与无人机，而众筹显然是种非常安全的实现途径。

Mybit公司创始人Ian Worrall认为，如果没有区块链技术，整套众筹平台将由于安全局限及恐惧情绪而迅速崩溃。Worrall解释称，"与其它区块链初创企业一样，从技术角度来看，现有方案已经能够实现基本诉求，但考虑到大量安全漏洞与智能合同的低下效率，这一切无法在没有区块链支持的情况下取得成功。"

通过利用Ethereum的区块链技术，该公司得以实现其"智能合同"功能，允许用户创建定制化合同 ，并在符合合同条款时自动向他人发送数字货币。Worrall补充称，"利用这类智能合同，我们极大提升了效率水平并消除了中介机构，这将使得投资行为更加有利可图。"

数字化资质

纸质资质将很快成为历史

认证资质通常很少受到新兴技术的影响。截至目前，英国仍有众多认证机构继续使用基于纸张的系统，并利用物理文件展示人们的资质获取记录。

但英国软件企业Digital Assess公司正在与各领先认证机构合作，希望基于IBM区块链技术开发一套数字化资质系统。该系统允许授标机构在其区块链网络之上对学生的资质信息进行注册，自动生成"智能数字证书"，从而确保各授权机构能够更具信心地访问并认可相关资质内容。

Digital Assess公司创新负责人Tony Wheeler认为，高等教育机构的"资质欺诈意识正在逐渐增强"，而变革的动力则在于企业雇主们往往很难在职业培训当中证明员工出具资质的合法性--这是因为在此类培训中，学生掌握的知识通常难以追踪。Wheeler指出，"在职业教育方面，市场要求对整个学习过程进行验证，而这种学习则存在于一系列不同的职业环境当中。"

然而，高等教育机构仍然拒绝认同数字化系统能够提供与单一实体文件相对等的真实性。Wheeler补充称，"现有纸质资质系统持有者对数字化资质安全性与有效性的质疑才真正的问题所在。这项技术还比较模糊，而且即使得到通过，也很难得到原有各机构的积极响应。"

区块链仍是一项相对较为年轻的技术，而且尽管已经有不少项目证明其拥有在企业环境中发挥能量的可能，但并发系统仍将成为其主导性使用方式。然而，目前世界上超过半数的大型企业正在研究如何对区块链技术加以动用，因此相信其在不久的将来会广泛出现在我们的日常生活与工作当中。