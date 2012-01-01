近日，在上海召开的2017全球云计算大会上，会议重头戏"云鼎奖"名单揭晓，浪潮凭借其在云计算领域的不断创新、在行业云上的积极探索荣膺"全球最佳实践奖"。

近日，在上海召开的2017全球云计算大会上，会议重头戏"云鼎奖"名单揭晓，浪潮凭借其在云计算领域的不断创新、在行业云上的积极探索荣膺"全球最佳实践奖"。

近年来，浪潮在"行业云"方面不断探索，帮助用户通过云化整合模式实现IT基础设施效用增值，更好的支撑业务创新和服务增值。浪潮信息云计算产品部总经理蒋永昌指出："在云计算2.0时代下，企业上云体现出从业务云化到云化业务的显著改变。对于云平台，用户越来越重视从业务的实际需求出发，实现敏捷开发，高效弹性，支持云原生应用。浪潮云计算始终以用户为中心，坚持开放融合的理念，全面基于OpenStack，提供IaaS级全云方案能力，旨在满足2.0时代下的用户新需求。"

浪潮荣获2017全球云计算大会"全球最佳实践奖"

光大证券分享基于云海OS云化实践

在本次全球云计算大会上，作为云计算建设的典型代表，光大证券信息技术总部高级经理陆建忠分享了基于云海OS的平台建设实践，他指出，借助云海OS平台IaaS级全云管理能力，光大证券按照资源池化、集中管理、容器化、SaaS化，分阶推进，逐步实现对开发云、测试云的支持，以及分支机构云的集中纳管，和基于openstack开源架构与业务环境深度适配。

光大证券信息技术总部高级经理陆建忠在全球云计算大会分享基于云海OS的平台建设实践

推进行业云实践，3000+行业用户的选择

目前，基于云海OS的云计算解决方案已在金融、能源等数十个行业3000+用户成功部署，并且在政府行业，云海OS获得"政务云平台市场占有率第一"的殊荣。经过广泛验证，云海OS是理想的云平台选择。

在能源行业，浪潮帮助中国石化河南石油分公司建设的OpenStack云平台，成功将单台设备资源利用率提升至60%，能耗降低45%，空间节省60%，并且运维效率提高300%，运维成本降低80%。

在金融行业，浪潮为某银行实施了国内最大规模基于OpenStak部署的金融生产云，规模接近1000个物理节点，创新性的实现了互联网金融业务与OpenStack开源云平台的深度结合，确保了业务快速创新、快速部署、快速上线。

在政府行业，浪潮为青海环保厅搭建起资源共享、集中管理、动态管控、业务感知的智慧IT基础架构，构建覆盖全省的统一环保云。青海环保云覆盖全省十余州县，整合10多个数据中心，并完成90多个系统的迁移，支撑起青海环保厅四大支撑平台及三大应用系统，是名副其实的科技环保云。

"平台"+"生态"，助推行业云创新与落地

作为行业云的首倡者，浪潮持续聚焦行业云市场，以 平台+生态"推进云落地，推动政企用户实现业务云化转型。浪潮云计算致力于推动行业用户的业务创新，以云海OS为核心支撑平台，面向政企行业用户，打造"开放"、"创新"、"全云"的云数据中心解决方案。同时，浪潮建立面向云计算领域的"云图"生态，携手合作伙伴，向用户交付适合业务应用特点、具备鲜明行业属性的行业云解决方案。