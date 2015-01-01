人工智能与存储大碰撞，到底是新需求还是零火花？

基于市场趋势， 9月8日，业界软件定义存储与数据服务公司ProphetStor先智数据首次在北京召开正式媒体见面会，会议由存储在线总编宋家雨主持，并邀请到冬瓜哥，西瓜哥，狒哥等众多资深媒体人以趣味对话的形式大开脑洞，深入探讨人工智能如何融入存储等话题。

如今，人工智能的高速发展，彻底改变了人类的工作方式、生活方式和思维方式，也实现了生产力的整体跃升和社会治理的新变革。随着计算力的不断突破，人工智能的技术也在日趋成熟，越来越多的企业开始将AI技术融入至行业中。

然而,人工智能在适配行业需求过程中往往会出现慢热现象，一方面是缺乏需求入口来实现技术颠覆，另一方面则是要面临行业内新技术攻防战所产生的阻力。而存储作为传统行业，即便经历过一轮又一轮如软件定义，超融合，云计算等技术的市场洗牌，当面对人工智能技术时，又将如何撬动市场的新需求呢？

基于市场趋势， 9月8日，业界软件定义存储与数据服务公司ProphetStor先智数据首次在北京召开正式媒体见面会，会议由存储在线总编宋家雨主持，并邀请到冬瓜哥，西瓜哥，狒哥等众多资深媒体人以趣味对话的形式大开脑洞，深入探讨人工智能如何融入存储，以及在存储市场如何进一步推进人工智能发展等热门话题。

此次见面会也是先智数据中国领导团队部分高管的首次亮相。会上，先智数据北京代表处高级总监李晓芳发表了《当人工智能遇到存储》的主题演讲，通过介绍先智数据的发展历程，主营业务以及产品解决方案，表明了先智数据未来以人工智能技术为重要发展方向的市场策略，并进一步阐述了人工智能与存储之间的融合创新模式。

先智数据北京代表处高级总监李晓芳

李晓芳表示，公司在成立之初就明确了人工智能的重要性，所有产品技术宗旨都围绕"AI融入存储"这一核心，在存储系统构建、运维，存储系统性能提升和可靠性提升等方面，利用人工智能进行不断地创新。

据介绍，目前先智数据主要有四款产品：

Federator：带外存储资源管理平台，类似OpenStack Cinder、EMC ViPR，但扩展了智能化能力。存储资源终归是被动性资源，如果想实现真正的按需调度，必须能够提前预测。Federator可以通过机器学习认知客户应用负载变动模式，提前预测应用的性能和容量需求变化，提前调配资源到位。

Stellar Flash：包含智能预测能力的全闪存阵列和混合块存储阵列。功能包括采用流量模型模块(TMM)和弹性资源控制(ERC)技术进行智能缓存；对磁盘故障进行监测预警，并根据资源和业务负载状况规划提前修复数据；支持本地重复数据删除和压缩技术。

DR Prophet：针对当下复杂多变的云化数据中心场景，基于Federator平台实现，面向业务需求的数据保护解决方案。主要功能包括可设置的自动数据保护，基于应用感知的数据保护，镜像磁盘容错和本地保护，无破坏性的灾难演练等。

Disk Prophet：智能化的故障数据分析解决方案。功能为磁盘故障预测，也就是为磁盘"算命"，综合运用了大量机器学习和磁盘故障细节知识，旨在利用人工智能技术实现精准故障预测，消除因磁盘故障而出现不可预期的QoS波动，同时提升数据可靠性和资源效率。

企事录张广彬，《大话存储》作者冬瓜哥，日知录技术社区何晓峰，中国云报郭涛（从左向右）

会上，企事录张广彬，日知录技术社区何晓峰，《大话存储》作者冬瓜哥，中国云报郭涛作为嘉宾参与了趣味对话环节，对话深入探讨了"存储行业是否已经夕阳西下？"和"AI是否已经过度炒作？"两个问题，第一个问题围绕"存储行业是否已经夕阳西下"展开，讨论在互联网碾压下，包括传统存储与新存储的存储行业未来的发展乐观与否，以及存储如何实现价值差异化展开讨论，并提出存储唯一的出路就是智能化，存储需要感知业务等观点。

而"AI是否已经过度炒作？"话题，四位嘉宾首先就AI的范围界定阐述了各自的看法，提出新技术的过度炒作是一个必经的过程，而它们的区别在于能否生存下去等观点，并就人工智能在行业内是否具备实用价值，行业与人工智能的融合形式等进行了讨论。

针对市场需求与与发展趋势，先智数据表示针对AI与存储的融合，公司产品的具体实践大致分为两个阶段：

第一阶段是智能化提前预判性能和空间资源要求，并提前调配到位，也就是Federator产品所提供的智能化能力。这种智能化成分实际上也体现了新型的存储资源管理模式。

因此AI与存储结合的第二阶段，在于存储设备本身可以借助AI技术构建新型的智能化存储。智能化的故障数据分析解决方案Disk Prophet的推出就是旨在帮助二次元存储转变为三维的智能存储。因为预测能力可以把磁盘故障这种随机事件，变成可计划事件，使得冗余程度大大降低，破局二次元存储的可靠性与性能无法共存的困境。

先智数据中国区总经理董唯元在最后的会议总结中表示，先智数据未来会更多专注存储与AI结合的领域，并延展到运维领域，以目前AI现有的技术帮助运维人员实现存储运维流程优化以及存储系统管理自动化。随着技术的不断发展，行业划分在未来将会有新的结合方式，在新的行业格局变化下，先智数据将会是一家介于人工智能，存储，运维之间的跨界企业。