Dell第二季度表现出色 传统存储业务仍然疲软

该季度Dell Technologies的收入为193亿美元，去年同期为130亿美元，同比增长48.5%，GAAP净亏损为9.78亿美元，高于去年同期的2.62亿美元。

尽管在2018财年第二季度表现出色，但是传统磁盘阵列销售的疲软仍然阻碍着Dell Technologies前进的脚步。

该季度Dell Technologies的收入为193亿美元，去年同期为130亿美元，同比增长48.5%，当然当时的财报中是不包括EMC的。GAAP净亏损为9.78亿美元，高于去年同期的2.62亿美元。

在季度末，Dell Technologies的现金和投资额为153亿美元，该季度已经支付了10亿美元的核心债务，自从收购EMC以来已经偿还了95亿美元的核心债务，剩下的核心债务为405亿美元。

Dell Technologies公司首席技术官Tom Sweet表示：“今天我们庆祝Dell与EMC历史性组合的一年……在第二季度，我们产生了强劲的现金流，并在去杠杆方面取得了进展。我们对客户、服务器、超融合和全闪存的增长速度感到高兴。”

细分结果如下：

- 客户解决方案（CSG）：收入为99亿美元，同比增长7%，是两年来的最高

- 基础设施解决方案部门（ISG）：收入为74亿美元，环比增长7%

- 服务器和网络收入为37亿美元，同比和环比增长16%

- 存储收入为37亿美元，环比增长0.4%，同比也有所下滑，如果以Dell和EMC产品重叠组合的综合存储收入来计算的话可能是15%。VMware收入为19亿美元

CSG表现出色，亮点包含：

- PC出货量增长3.7%，PC出货量连续第18个季度同比增长，也是自2006年以来最高的市场份额

- 笔记本表现突出，所有高端商用笔记本和消费级产品线都有双位数增长

- 是全球排名第一的工作站厂商

- 连续第16个季度是全球排名第一的显示器提供商，收入实现双位数增长

ISG服务器和网络表现还可以，但是存储方面有所下滑。尽管Dell宣称在全闪存阵列和超融合基础设施产品方面占据领先地位，但是这些收入并不足以抵消传统混合阵列的疲软。

Dell EMC总裁David Goulden表示，Dell EMC将“在商用进入市场部门、全球存储专业团队以及我们的渠道团队增加数百名存储专家，以提升我们存储产品进入市场的能力。我们预计这些变动将会在未来几个季度带来效果。”

Dell EMC的高管也对Virtustream公有云感到满意。公司首席财务官Sweet表示，自己“对我们目前在VMware与Dell销售的产品组合交叉销售所取得的成绩感到满意，因为我们利用这个业务家族扩大了我们的客户群”。

William Blair分析师Jadon Ader表示：“Dell在存储方面的表现较为薄弱……这主要是因为传统混合存储阵列表现疲软……我们猜测原因是来自更多现代化解决方案（来自自身产品组合以及来自竞争对手）的竞争、Dell与EMC之间大量产品重叠、以及兼并整合引起的销售执行问题。”

“与传统存储产品形成鲜明对比，市场对Dell EMC的下一代解决方案（例如全闪存阵列、超融合系统）有强劲的需求。总体来看，我们预计Dell EMC整体存储 业务的同比下滑幅度在百分之十几（计算上同期EMC的结果）”。

Ader认为：“对我们而言，Dell EMC存储业务的产品和执行挑战对NetApp和Pure Storage等竞争对手是有利的，并且短期内仍然存在。尽管如此，我们仍然意识到未来Dell EMC弹性捆绑和定价机制的潜力，重新获得失去的市场份额，特别是随着收入尘埃落定。”

“具体来说，我们将密切关注新的存储产品（特别是在全闪存阵列领域），并且加强销售和渠道执行（特别是在商业领域）。”