与华为加深混合云数据保护合作 Commvault：像青年一样奔跑

时光荏苒 岁月如梭，转眼间，又是一年华为全球联接大会。相信IT圈里人的朋友圈除了卖月饼的、代购的……剩下的应该是被HC2017刷屏了。

时光荏苒 岁月如梭，转眼间，又是一年华为全球联接大会。相信IT圈里人的朋友圈除了卖月饼的、代购的……剩下的应该是被HC2017刷屏了。

同样，此次大会上的各大产品线动作被媒体一一关注，而记者最为关注的是Commvault与华为在大会期间宣布进一步加深混合云数据保护的合作。我们知道，云计算的兴起掀起了IT界的一场革命，全球用户上云率在逐年增长，而企业采用混合云比例会高达70%，但混合云面临着管理、成本及安全等多方面的挑战，不仅缺少云上、云下的备份系统统一管理的手段，同时传统带库介质也会带来购置、维护及网络带库费用，使企业数据安全难以保证。

Commvault与华为混合云备份解决方案，通过Commvault一体化数据管理平台，将传统企业数据中心或私有云数据备份至公有云，并支持云下或云内恢复。利用基于重删的传输加速，使带宽占用大大减少，并且兼容目前各大主流应用系统。

对于再次与华为加深合作的原因，Commvault大中华区总经理王波表示："这是一个双向的选择，华为在通信网络、计算存储等方面成绩斐然，而Commvault在数据保护领域一直处于领先地位，借助双方各自在硬件及软件技术的优势，立足于国际化市场，共同保证本地和云端数据的安全性。"可以看出，自结盟以来，两家公司在数据支持方面合作非常愉快，而这次的加深合作使两者伙伴关系再次升级。

事实上，Commvault与华为的合作早在几年前就已经开始了，在2013年签署数据存储相关软件销售协议，此后还设计软硬件一体化集成数据保护方案等等，最值得一提的是在去年的华为全联接大会上，华为与Commvault共同在成都建立联合实验室，进行数据备份、恢复、归档和云解决方案的共同研发。

事隔一年，据Commvault亚太区企业解决方案架构师李可介绍,目前实验室主要做了三个方面工作，一是在是建模；二是在建模基础上对全新软件、平台进行嗅探测试、穿探测试、渗透测试、安全病毒扫描一系列完整的validation test（验证测试）。第三对华为的全闪存、固态阵列、公有云、私有云平台搭建测试场景。

王波补充道："目前实验室主要做技术和业务两个方向，目前处于探讨规划阶段。"

其实，企业级数据保护市场可以说是个不大也不算小的圈子，市场需求增长，新兴厂商也层次不穷，而连续数年增长在市场站稳脚跟的Commvault也证明了自己的成功之处。

"Commvault会像长者一样思考，像青年一样奔跑，像中年人一样管理好家庭。"李可非常幽默且形象的比喻形容企业优势。他认为，Commvault算是业界覆盖面较为广泛的厂商，无论是虚拟化平台、云平台，容器技术等，都在逐渐做宽延深，Commvault支持公有云对象存储、虚拟化平台、大数据平台最广泛的平台，且支持大部分应用系统，用户可定制API，灵活选择。

除此之外，王波对当前数据保护领域的竞争格局也提出了自己的看法。我们知道，在当前市场，除Commvault，Veritas云灾备、Veeam虚拟机保护均占据不同市场份额。王波对Commvault目前发展持满意态度，他认为，公司在Gartner魔力象限已经连续七年保持遥遥领先地位，说明客户、媒体及IT界对公司产品、技术是认可的。"Commvault本身的核心部分不仅仅局限于数据保护、备份与恢复，主要还是面向全生命周期管理。" 王波表示。

在当今的数字经济中数据已然成为助力企业成功的重要因素。随着前段时间勒索病毒的不断攻击，企业的云化之路愈加激烈。此次华为与Commvaut在2017全联接大会上宣布加深混合云数据保护合作，相信会帮助企业将价值最大化。