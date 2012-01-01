华为着手开发NVMe over IP SSD方案

希捷Kinetic驱动器设计思路再次得到印证，华为计划推出类似产品。

由华为公司利用闪存驱动器重新发明的Kinetic产品。

华为公司正在开发一款NVMe over IP SSD，同时向其中添加驱动器上对象存储模式——这意味着其能够提供更快的对象存储速度表现，并对对象存储的具体目的作出重新评估。

在本届于上海召开的华为全联接2017大会上，华为存储产品线总裁孟广斌表示华为正在开发一款NVMe over IP SSD产品，用以克服系统内规模伸缩局限。这款SSD能够将一套全闪存阵列向上扩展至数万节点级别，其中每块驱动器皆拥有自己的IP地址。

这不禁令人想到希捷公司的Kinectic磁盘驱动器设计思路——其中每块磁盘驱动器都拥有自己的以太网地址，并可利用Get与Put数据访问操作符实现对象存储模式。Kinetic磁盘概念似乎仅在希捷内部得到采纳，并被市场所遗忘，但初创企业OpenIO公司仍在尝试构建对象存储磁盘。此外，Igneous公司也拥有开发类似以太网访问、ARM CPU驱动型磁盘的想法。

华为公司圣克拉拉分部（加利福尼亚州西部城市Santa Clara）企业级存储业务CTO兼副总裁Cameron Bahar解释称，华为公司实际上在希捷之前就已经拥有了Kinetic驱动器设计概念。他补充，RAID的缔造者Garth Gibson曾于一份发布于2000年之前的论文中提到了NAS附加型存储磁盘，随后他加入了Panasas公司担任CTO并尝试发展相关成果，但却未能获得成功。

2012年，华为公司在圣克拉拉分部内利用键：值磁盘构建起一套对象存储方案。其中每块磁盘皆拥有一块附加子卡，子卡中配备有一块ARM CPU、DRAM外加Linux系统。该设备此后甚至成功申请到了专利。

然而，此后一位华为员工转向希捷，并说服希捷开发其Kinetic磁盘。当时的希捷磁盘已经开始采用ARM CPU以实现驱动器内部功能，Bahar表示将其进一步升级为Kinetic驱动器的额外成本为20美元。这样的溢价对于磁盘买家来说可谓相当可观，毕竟为了构建向外扩展架构，他们往往需要一次性采购成千上万块驱动器产品。

回到华为及其NVMe over IP闪存驱动器方面。华为公司的想法是将独立的闪存驱动器节点同驱动器对象存储相结合，借此建立起一套对象存储系统。对象存储软件由华为自行提供，且各驱动器中皆采用一套键：值存储机制。

Bahar谈到了两类对象存储： 成本低廉且深入的S3类型对象存储属于比较传统的思路; 另一种则为基于键:值存储闪存驱动器节点的高速对象存储。

如果我们具备了高速对象存储体系，结果又将如何？我们可以将其添加至阵列当中，并为其添加一套网关。这样，我们就拥有了一套基于闪存且拥有强大可扩展能力的文件管理方案。但目前尚不清楚企业或者云服务供应商将如何使用这类阵列产品。根据我们的猜测，适合的使用方向可能包括视频制作、安全监控系统、大数据分析以及AI/机器学习类应用。

目前只有华为公司一家厂商有意基于NVMe over IP型闪存驱动器节点开发高速对象存储系统。但考虑到其光明的发展前景，相信未来还将有更多其它厂商投身于其中。