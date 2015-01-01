存储领域我们看到浮浮沉沉的很多公司，但是同样看到像Infortrend专注存储领域20多年的专业存储厂商。近日至顶网记者采访到了Infortrend中国区总经理杨文仁。

数十年来只专注一件事，让存储更有效----

专访Infortrend中国区总经理杨文仁

存储领域我们看到浮浮沉沉的很多公司，但是同样看到像Infortrend专注存储领域20多年的专业存储厂商。近日至顶网记者采访到了Infortrend中国区总经理杨文仁。杨总在存储领域浸淫多年，其对产业和技术变化有着深刻的洞察，深刻阐释了存储领域的产业变化到技术变革再到市场需求，以及变化下Infortrend这家公司的发展情况。

给至顶网记者印象深刻的是，杨总谈到Infortrend这家企业20多年专注于存储，也深深有了自己的特质在企业文化里面，Infortrend要做的事情就是专注于存储。Infortrend从前、现在到未来可预见的是就是专注于存储，专注于技术创新，专注于如何让存储更有效率，专注于如何更精准处理每一个IO，每一个数据。

今天不管存储介质从磁带到磁盘再到闪存，还是传统存储架构到分布式再到超融合，以及私有云、公有云再到混合云的数据上云，介质的变化、架构的变化，云计算的发展。但是企业对于数据存储管理的核心是明确的，那就是对数据的处理性能、带宽、低延时、IOPS以及可靠性。

Infortrend做产品的核心理念就是怎么样可以把不同类型，不同需要的数据存放到不同的存储介质。Infortrend产品帮助用户的数据透过互联网，透过不同的通信协议在不同的存储设备里面做保存备份和交换。Infortrend一直在开发的技术核心就是在不同的存储介质里面让这些数据流动，而且可以在不同介质里面做存档交换，这是Infortrend的核心。打破数据孤岛问题，实现数据的真正流通，Infortrend在里面是一个什么角色？这就需要从数据增长和应用需求的爆炸式增长带来的混合云谈起。

要做混合云落地的连接器

今天整个社会都面临着数据的海量增长、各种行业应用的不断增加和多样性问题。在数据存储领域，基于分布式的数据存储成为大家的选择之一，而分布式数据存储的代表公有云就是集成了大量的计算、存储能力，以及庞大的团队在维护上面的数据和安全性。

但是我们也看到想要利用公有云的大量计算能力，企业的本地生产数据和公有云结合还需要一个连接器。因为目前来看，未来很长一段时间网络带宽它的延时率永远存在着瓶颈。而目前的解决方案就是需要一个缓存来解决。就像不管是互联网、电视还是虚拟化设备都需要一个机顶盒，或者处理节点来做缓存，我们才能看到清晰流畅的电视画面。

而Infortrend的作用就是做个混合云落地的连接器。杨总谈到，利用Infortrend的产品，企业的生产数据可以利用最新的EonStor GS系列产品来做存放，读取，实现数据安全、高效、低延时的与云连接。让数据快速和公有云做对接，是Infortrend重要的技术创新。基于混合云的管理，Infortrend的技术实现了新的分层管理。传统的存储实现本地的一些分级管理，包括固态盘分层，传统盘分层管理，Infortrend的产品实现了网络上的云上数据的分层管理，对接公有云厂商的存储空间。也就是说Infortrend帮助企业可以在现场管理包含云的空间，打通了本地现场和云，实现空间和时间上的统一的整体的空间管理。，让企业真正的实现哪些数据适合放在公有云，哪些数据适合放在近端的传统固态盘里面。这个系统会根据企业的需求实现，做到数据的流通和管理。

这样就实现了云最大的价值。它透过云可以做全球的同步，这个同步在于说全球不同分支机构，Infortrend的产品可以透过公有云来做到全球的数据共享，也就是说你一家企业全球有各个分公司，Infortrend产品会通过公有云做交换，做同步，做备份， Infortrend的产品与公有云来做对接，技术上面的一些整合。

互补优势—Infortrend的长期合作战略

如果再更深入一点了解到存储行业更底层更深层的东西，会发觉解决行业应用，不仅仅是专业就可以，整个解决方案整合的东西相当多。所以杨总提到Infortrend跟国内产业界的友商更多是合作，不是竞争。Infortrend做的就是把一款产品做好之后，围绕应用需求的变化，实现行业间的优势互补，发挥各自的作用。

除了产品本身的优势，Infortrend一个健康发展的特质就是积极的支持和拓展合作的优势。Infortrend积极支持国内存储厂商结合软件来定义存储，发挥开源软件的优势，积极推动企业应用的需求。对于合作伙伴，Infortrend希望能够借由专业的分工去补足开源软件的缺点，来满足客户真正的应用需求。因为有的厂商在产品功能需求都可以满足，但是怎么商业化这一块比较薄弱，杨总认为，国内厂商如果可以通过加强自身不同专业的优势，把不同专业的厂商集合起来，就会是一个很好的互补。

最后我们看到，当你一个企业能够沉得住气这么多年专注于存储一件事情，带来的是什么？就是不管产业如何变化，不管是公有云、私有云还是混合云的落地，包括阿里云、AWS等在服务中国用户的时候，面临数据存储问题的时候，能够想到的专业存储厂商是Infortrend。而多年的技术和行业经验以及快速的解决混合云的存储问题才是Infortrend的根本。