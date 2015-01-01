HC2017第二天：华为提出数字化转型双引擎--联接+云

9月6日，HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会)简称HC2017第二天，华为产品与解决方案总裁汪涛发表主题演讲《智联万物，云领创新》的主题演讲，华为提出联接+云，竟成为数字化转型双引擎。华为通过云网一体、云网协同来放大引擎力量。

9月6日，HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会)简称HC2017第二天，华为产品与解决方案总裁汪涛发表主题演讲《智联万物，云领创新》的主题演讲，过去，工业化的标志是连上点，现在，数字化的标志是联上云。华为提出联接+云，竟成为数字化转型双引擎。华为通过云网一体、云网协同来放大引擎力量。

华为将在联接上持续引领，在云上厚积薄发。华为服务500家以上的全球运营商，35亿用户和30年的经验，在Wireless、Microwave、Fiber 、Access领域全球第一。华为云目前中国私有云市场份额第一、大数据中国市场表现第一，238%用户增长率，华为云新增特性超过4500个，新增云服务40个。

汪涛谈到今天北京摄像头超过200万，深圳超过130万。华为联接+云支撑视频大联网为某城市打造的的视频云解决方案，让每年180ZB视频等数据创造价值，解决了数据格式多、场景多、信息分散以及分析效率低等问题。

同时当天华为发布了首个全万兆WIFI&IoT融合方案-X-GEN WI-FI 解决方案，产品满足4K体验，拥有9.6Gbps，实现400开发用户每AP高密部署。

主题演讲上，泰国拉卡邦先皇理工大学校长Suchatvee Suwansawat、电梯解决方案提供商迅达集团首席数字官Michael Nilles以及ABB中国副总裁，数字化业务发展负责人兼首席信息官李清源也分享了各自领域的数字化转型的经验和与华为的合作。