打造企业级的“共享平台”，戴尔FRECO云联盟初露锋芒

那么混合云呢，是否也是这样的趋势？是否有一个联接平台来做云的服务平台？戴尔联合合作伙伴推出的未来就绪企业云联盟（FRECO云联盟）将不断打造一个完善的混合云服务模式。

Airbnb没有一家酒店，却是全球最大的租住房平台；Uber没有一辆出租车，确实全球最大的租车平台。那么混合云呢，是否也是这样的趋势？是否有一个联接平台来做云的服务平台？戴尔联合合作伙伴推出的未来就绪企业云联盟（FRECO云联盟）将不断打造一个完善的混合云服务模式。

为什么说未来就绪企业云联盟能成为一个服务云的“共享平台”?

对于大多数企业而言，混合云将成为最优的云战略。一方面数据自主性是企业的基本策略，从架构上看，部分应用架构的在短期之内无法适应云，为了保证业务的延续性 (备份/灾难恢复) 也为更好让公有云作为资源补充。不同的应用程序需要不同类型的云。应用的数据自主性是私有云增长的最大原因。云联盟能为用户提供“全应用”混合云解决方案。

这个平台具有不断完善的能力

FRECO云联盟首届和第二届会长、戴尔全球副总裁兼大中华区IT架构解决方案事业部总经理FRECO曹志平认为，随着云联盟的不断扩大，云联盟使命从打造领先的全栈式混合云解决方案进化到打造“全应用”混合云解决方案。

在戴尔科技峰会2017上，未来就绪企业云联盟宣布打造“技术”委员会和“产业云”委员会两条路线。“产业云”是新型的”甲乙合一”的云创新业务模范，是行业龙 头公司要改变整个产业的，使用新信息技术来绝对提升和放大自 己企业发展于中国和国际市场的大型云平台！从技术到产业，云联盟展开全新的业务合作模式，可以预见未来将会有金融云、教育云、医疗云等一个个产业云出现。

其中有两位是包括中铁信和云途腾共同搭建的铁信云，以及由大华建立的乐橙云两大产业云代表。铁信云是为一年旅客运输27亿人、货物运输26亿吨——中国铁路总公司搭建的云服务平台，乐橙云一个是为智慧城市视频云服务平台。浙江大华技术股份研发副总经理兼大数据研究院院长兼软件平台总监许焰表示乐橙云是大华科技利用在视频监控领域保留下来对视频这个行业的特定的理解上构建一个以视频为核心的行业云，帮助我们的公安、交通、楼宇等一些行业客户拓展他们针对视频这上面的数据的挖掘，包括我们对视频的内容，包括人脸识别、车辆识别这种视频内容的分析，以及面向海量的视频监控的存储以及设备的接入。

10个原始成员+2个新成员组成“技术”委员会。而且对于戴尔来说，未来就绪企业云联盟的成立让戴尔“任意云”战略更加落地和实践。从戴尔任意云1.0 核心理念：上云三部曲 （云就绪，云部署，云管理），到戴尔任意云2.0 可落地的云方案，再到戴尔任意云3.0 混合云为主题, 私有云为本。全面升华成完整体系的云生态战略。未来就绪企业云联盟在其中的角色不可或缺。通过未来就绪企业云联盟的合作，戴尔进一步深化“任意云”战略，在“云就绪、云部署、云管理”三步措施的基础上推出“云原生”，在提升企业持续交付能力的同时，带来更高的灵活性及敏捷性。经过“云重生”、“云迭代”、“云弹性”及“云原生”四个阶段，用户将可通过DevOps、持续集成、容器编排、微服务架构四大技术堆栈逐步构建更适合云环境的“云原生”应用架构。作为云联盟的原始成员，Pivotal大中华区云计算技术总监俊刚表示Pivotal一直在云联盟体系里面配合企业用户实现云原生，从裸机或者虚拟机的云就绪，到混合云下的运行做到横向扩张，做到弹性收缩，做到高可用。

这个平台吸引力很大

未来就绪企业云联盟能成为一个服务云的“共享平台”，也因为其有很大的吸引力。成立仅仅一年多，未来就绪企业云联盟获得市场上的认可，目前已收到超过三十多家申请想加入（云管， IaaS, 容器，PaaS开发， 运维等），在戴尔科技峰会2017上，未来就绪企业云联盟宣布迎来四位本土新成员，并在联盟内部成立全堆栈技术委员会及产业云委员会，为用户及行业带来更为灵活的技术选择与参考。

作为未来就绪企业云联盟全堆栈技术委员会的2位新成员，灵雀云和ZStack将与10位联盟元老成员——戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云一同紧密合作，继续为中国以及全球的混合云用户提供包括云计算咨询、部署、培训和技术支持等一系列服务及产品和解决方案，帮助用户通过云计算推动数字化转型。

此次联盟全新成立的产业云委员会旗下包括中铁信和云途腾共同搭建的铁信云，以及由大华建立的乐橙云两大云平台，旨在通过以云联盟为核心展开全新的业务合作模式，帮助行业领先企业在提升自身业务发展的同时推动产业变革。

这个平台机会很大

在成立第一年，云联盟就赢得超过180多个项目，包括以VMware一体机领先的融合方案， 包括XSKY, Fit2Cloud等带动強大跨云服务的市场需求。FRECO云联盟首届和第二届技术组长、戴尔大中华区企业技术战略架构总监许良谋分享了很多成功的解决方案。

FRECO共同研发的云系统 (简称：飞云系统)，每个系统有一个活泼的名称。开开 备备 源源 存存

开开,开放云: Dell+UnitedStack (UOS 4.0 + Pivotal CF) 重磅发布新一代基于OpenStack自主研发的 高可靠云平台 UOS 4.0，坚持“开源产品+ 专业服务”模式，集中了弹性计算、分布式 块存储和软件定义网络(SDN)等IaaS核心技 术和能力，整合开源大数据、PaaS应用平 台以及容器平台的全栈开源云操作系统，为 企业提供完整功能的一体化开源云平台体验!

源源,就绪云 : Dell+VMware (Ready Systems + Pivotal) 发布新一代Dell+VMware一体机融合方案，VMware Ready System和Pivotal Ready System可以实现公有云上面整个私有云的体验。

存存，存储云: Dell+XSKY (X-EDP - 基于戴尔14G服务器)，打造X-EDP统一存储平台，实现数据库存储池、虚拟化存储池和备份存储池，双方实现更高整合度为用户提供多种应用支持。

备备，灾备云 : Dell+英方 (i2BoxDell & i2-Everything) 发布新一代Dell+英方融合方案 , i2BoxDell (数据备份一体机)软硬件一体机产品，提供高性价比，且开箱即用的数据备份功能，能够按任意时间点查询与恢复关键数据。戴尔SC存储方案+英方 (业务连续性) 实现异构双活 (i2Active, i2Availability) 、离线CDP (i2CDP) 和混合云集成 (i2Cloud)。

戴尔、XSKY和ZStack 共同打造的“AxZ混合云一体机” 能够打通私有云和公有云的桥梁，为用户提供“一致性”混合云解决方案。还有专业迁云+云运维服务，包括东软 RealSight APM 应用性能管理平台。(直接的人机交互) 端到端业务连续性解决方案和多云资源分析平台 (CRA) “飞哥小分析”。

许良谋谈到云原生是指云化应用的应用新软件架构，是在云的生态场景生出来的，和云的关系是一种鱼和水的关系。从云原生的发展来看，其实一 直是朝着去中心化的趋势发展的，从 早期的集中式架构，到分布式架构， 再到现在更细化的微服务。去中心化 的架构，具备更强的灵活性以及鲁棒 性，并且更适合云的特点！

随着灵雀云的加入，将推出飞云系统-欣欣：创新云，针对行业：金融，制造等实用型的快速迭代、开发测试、优化云方案。云原生架构能够帮助企业提高运营及规模化效率，在提升 企业持续交付能力的同时，带来更高的灵活性及敏捷性!

所有成员的代表

曹志平， 戴尔全球副总裁、中华区IT架构解决方案事业部总经理

许良谋， 戴尔大中华区企业技术战略架构总监

左玥，北京凌云雀科技有限公司创始人 & CEO

张鑫，上海云轴信息科技有限公司创始人 & CEO

许焰，浙江大华技术股份研发副总经理 & 大数据研究院院长 & 软件平台总监

吴凯，北京云途腾科技有限责任公司首席运营官

李广谦，北京中铁信科技有限公司 技术总监

杨丽，东软集团联盟总监

阮志敏，FIT2CLOUD CEO

俊刚，Pivotal大中华区云计算技术总监

黄凯，VMware联盟伙伴技术经理

胥昕，XSKY星辰天合CEO & 联合创始人

胡军擎，上海英方软件股份有限公司 CEO

欧阳川，贵州优特云科技有限公司副总经理

程辉，UnitedStack有云创始人 & CEO

石梅，云宏信息科技股份有限公司副总裁