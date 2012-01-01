Nutanix上市一年收入创下新高 收入达2.261亿美元

在上市一年之后，Nutanix的表现超出预期也有所增长，下个季度运营率有望突破10亿美元。

在上市一年之后，Nutanix的表现超出预期也有所增长，下个季度运营率有望突破10亿美元。

对于Nutanix来说，2017财年第四季度创下新高，收入达到2.261亿美元，超出了上个季度2.15-2.2亿美元的收入指南。GAAP净亏损为9070万美元，低于上个季度的1.12亿美元，但是仍然高于去年同期的4993万美元。

去年Nutanix的收入为1.398亿美元的，所以同比增长了61.7%，此外环比增长了17.9%。

下面这个季度统计表显示，Nutanix在这个财年每季度的净亏损要高于去年。

2017财年第四季度Nutanix的收入及GAAP净收益

Nutanix在面对较高净亏损的同时实现收入增长的突破，但是Nutanix表示，现在公司有3.49亿美元现金和短期投资，因此可以未来几个季度还可以保持这个增长水平。

Nutanix在2017财年全年的收入为7.669亿美元，相比2016财年的4.449亿美元高出了72.4%，同时净亏损为4.58亿美元，远高于去年的1.685亿美元。

Nutanix在2017财年的全年业绩

Nutanix公司首席执行官Dheeraj Pandey在声明中表示：“第四季度是又一个创纪录的季度，是该财年一个表现突出的季度……创纪录的收入、市场对AHV的持续采用、纯软件产品销售的增长、我们OEM合作伙伴实现的强劲增长、还有积极的经营现金流，这个季度为我们成为一家上市公司的头一年画上了出色的句号。”

现在Nutanix有7051家客户，同比增长87%，70%的订购是来自回头客户。客户中有559家是来自全球财富2000强——去年同期为372家，其中有37%是来自美国之外的地区。大型的、规模超过300万美元的交易数量也有所增加。目前有11家客户与Nutanix的交易金额超过了1000万美元，扩展战略也在良好地推进中。

这个季度Acropolis虚拟机管理程序（AHV）的采用率达到了24%的节点。上个季度AHV的采用率为23%，再上个季度是21%，2017财年第一季度是17%。纯软件订购增长了96%。

财报电话会议

Pandey在财报电话会议上表示：“我们的‘一个操作系统，一次点击’的战略将继续下去，因为我们自有计算和租赁计算之间的界限越来越模糊。未来几年我们的战略是继续构建混合云操作系统，这将融合我们现有产品的两种消费模式——容器与虚拟机，公有云与私有云。”

他谈到了与Google合作的Xi服务，表示：

Xi的理念是在混合两端高效运行相同的操作系统，覆盖所有基础设施的元素，这样设备客户就可以无缝地使用云服务，类似于iOS将iCloud服务与iPhone融合在一起。

Xi和容器都将纳入到一个混合体中，借助我们多云管理软件Nutanix Calm。Calm将自动化从基础设施应用的底层提升到以应用为核心的抽象层中。有效地从数据中心分离应用，并使其可以在多云环境中可移动。

Calm、Xi和Kubernetes容器是未来几年产品战略的三大组成部分。我们将继续变革，就像我们决定致力于开发我们自己的虚拟机管理程序AHV一样。AHV、Acropolis以及Prism是过去8年的架构成果，将在未来8年为Calm和Xi打下坚实的基础。

与Dell EMC、HPE、IBM和思科等厂商相比，这一战略似乎与当前的数据中心IT趋势更加契合。

竞争

坏消息是：Nutanix公司首席财务官Dustin Williams暗示了与OEM伙伴Dell EMC可能会发生的情况，Dell EMC所拥有的VMware VxRail和VxRack产品销售量增长很快。“展望未来，我们预计第四季度与Dell方面的业绩将不会持续到明年第一季度。”目前戴尔在Nutanix的销售业绩中占大约10%的份额，略高于上个季度。

所幸的是，Nutanix已经有了新OEM合作伙伴IBM，并且在思科UCS硬件上的销售也增长非常快。“相比第三季度，第四季度我们在思科UCS上的订购翻了一番。”

因为思科正在收购超融合系统软件提供商Springpath，所以这个趋势可能会放缓。

Pandey在财报电话会议上提到了思科和其他竞争对手。“这是关于整个操作系统，而且越来越多地关乎在公有云和私有云上运行相同的操作系统，正如你看到微软谈及的Azure和Azure Stack。我认为，思科目前的产品与此相距甚远。他们太专注于规格，这是我们5年前在谈论的。我认为他们和惠普还有NetApp在HCI方面仍然主要是做硬件。我认为在纯软件方面关键是整个开放系统本身。”

这里说的操作系统他是指整个堆栈，包括服务器、网络、存储、所有这三者的虚拟化、以及管理服务。Pandey在这方面只看到有两家公司有产品——VMware和Nutanix。

他说：“在未来的12到18个月，你将会看到我们成为一家完善的网络和软件定义安全产品，就像你看到的VMware一样。”

我们认为，拥有Hyper-V和V/Windows堆栈的微软也将加入其中。

Pandey提到了可组合的基础设施（就像HPE的Synergy）表示：“这是一个利基市场，因为它只是关于硬件路由机制，使用一些硬件切换方法找到磁盘驱动器……我认为可组合是一个很可爱的术语，但最终发展方向是商用的、机架式的服务器，而不是使用一些硬件技巧去搭建解决方案。”

展望

从图表中来看，Nutanix和Pure在收入年运营率方面是齐头并进的。Nutanix是9.044亿美元，下个季度将会突破10亿美元。Pure是9.98亿美元，下个季度也可能超过10亿美元。

Nutanix下个季度的收入预期是在2.4亿美元到2.5亿美元之间，中间点是2.45亿美元，比去年同期高出46.9%，持续实现突破性增长。

非GAAP净亏损预计为每股0.37美元，相比之下这个季度是每股0.59美元。所以趋势是减少的，表明可能会在某个阶段出现盈利。也许是在2018财年吧。