从认知到实践—看EMC如何应对企业IT变革

不管是传统的企业还是创新型企业，都希望企业通过数字化转型实现企业的竞争力和创造力。数字化转型的背后是数据中心的变革在支撑，而基于下一代的数据中心的IT架构成为企业思考的问题。

不管是传统的企业还是创新型企业，都希望企业通过数字化转型实现企业的竞争力和创造力。数字化转型的背后是数据中心的变革在支撑，而基于下一代的数据中心的IT架构成为企业思考的问题。基于此，包括软件定义存储、超融合、全闪存等新产品新技术在不断的释放存储的潜能。

那么EMC是如何帮助企业来应对IT变革呢？近日EMC 大中华区售前系统工程部总经理杨捷和EMC 中国区金融事业部技术总监段爱民结合EMC在国内外的最佳实践，和几个应用场景和案例，谈一谈EMC帮助企业实现数字化转型的思路、方法和步骤。

今天70亿人、300亿终端设备、44ZB的数据的互联互通以及催生价值是我们要面对和解决的。解决这些问题，出现了三个技术推手：

一个是普遍计算，计算方式由过去的就是计算机，大型机、小型机、PC机，现在从手机、穿戴式设备、物联网设备、工业设备、公共设施、交通工具、家用电器，统统都是计算设备。二是万物互联，由过去的有限连接到今天的万物互联。三海量存储技术，存储向着性能、容量、密度不断进化。

EMC 大中华区售前系统工程部总经理杨捷

如何让新的技术手段来快速、持续的创新从而加速企业业务竞争力？杨捷认为EMC给出了一个思路。构建了一个IT转型实现新技术利用的铁三角模型，从而实现数字化转型。

这个铁三角模型的三个边分别是：服务交付自动化、数据中心现代化、转化IT运营。在这个铁三角模型之上，企业可以构建各种各样的应用，全面实现业务的数字化处理。

服务交付自动化。业务是由应用来驱动的。数字化企业的需要敏捷地开发各种应用，需要应用多种开发工具、开发平台，通过云的形式，自动交付IT服务，才能满足应用开发、应用交付的需求。根据企业现有的IT环境不同，EMC提供两种混合云架构：一种是企业混合云，针对传统IT资产比较多的应用场景，以VMware云平台为核心；一种是原生混合云，针对传统IT资产不多、主要为新建应用的场景，以Pivotal Cloud Foundry云平台为核心。

数据中心现代化。混合云需要现代化的IT基础架构支撑。现代化的IT基础架构包含五大核心属性：闪存、云赋能、横向扩展、软件定义和可信。其中，闪存的优势在于降低成本，提供持续可预测的性能；云赋能提供了计算、存储、网络资源可被云管平台统一管理的能力；横向扩展保证了计算、网络、存储架构的灵活扩展能力，实现了基础设施资源的弹性供应；软件定义用于基础设施资源的自动化交付，提高业务的灵敏性；可信是指新的数据中心基础架构必须保证计算、存储、网络的安全和保密性。EMC融合超融合基础架构，可以说集以上五个核心属性之大成，为客户提供一站购齐、一站式服务的解决方案。

IT运营转化。针对新的IT架构和交付模式，IT运营需要相应地转变，实现科学化、优化的运营，这包括三方面：第一，培养和提高IT专业人员工作能力，更好把控和操作数字化运营；第二，制定和完善IT运营标准流程，整合企业IT部门架构，减少管理成本；第三，提高IT运营执行力，加速核心业务的创新效率。

EMC在金融行业深耕多年，以银行为代表的金融业，面临着业务发展、监管合规和应对互联网金融竞争等方面的需求，迫切需要进行数字化转型。EMC 中国区金融事业部技术总监段爱民认为金融业IT的技术发展涉及系统现代化、双活数据中心建设、云计算、大数据、应用创新和区块链六个方面。

EMC 中国区金融事业部技术总监段爱民

对于至顶网记者问到关于传统银行和互联网银行的竞合关系？段爱民认为互联网金融与传统金融行业之间是互相学习、互相借鉴的关系。互联网银行两个特点，一个是IT系统很先进技，技术迭代快。一个是数据利用的好。传统银行如果很快学会这两点，那么传统银行的优势还是很明显。

对于背后的IT架构的演进，段爱民认为目前来说，互联网金融可能直接走云原生这一块，包括定制化。传统银行会走双模架构，一个是交易系统承担了很大的金融的处理能力，包括采用比较稳定的计算、存储、网络，包括存储上面会有闪存，包括云赋能，包括DataService（数据服务），要提供双活、多活，还有智能数据安全保护，这一块不断地发展、做优化。另外一块就是交互系统或者人工智能系统，一定要有大数据为核心，采用数据湖，通过Isilon、ECS把它纳入进来，上面再搭建一层超融合架构。数据需要时，把数据调进来放入内存，再可以采用机器学习、AI技术来提高实时的效率。所以传统银行会有双模的IT架构，支撑不同应用的同步发展。

具体来讲，EMC帮助金融实现IT转型的思路是：

首先，可以帮助金融业客户建立数据湖，集中管理各个系统的非结构化数据。EMC ECS归档存储系统，允许通过多个接口访问数据，设备单一化，成本降低。不必为每种数据类型和访问协议提供的不同硬件。

其次，搭建大数据云平台，促进金融业数字化转型。通过企业私有云实现IT即服务(ITaaS)，开发和运维紧密合作，由此产生开发、运维和质量保障部门之间的沟通、协作与整合的一体化工作流程，即Devops，助力敏捷开发，及时交付产品和服务。

第三，在私有云基础上，结合公有云资源搭建混合云。根据企业需求和公有云能力，在不同层面进行资源整合。IaaS资源层面，私有云与公有云之间网络和数据互通，计算放在私有云，公有云提供额外数据存储服务。IaaS管理层面，私用云与公有云进一步打通计算资源，但云化管理层放在私有云，公有云提供额外的计算、存储、网络服务。PaaS管理层面，私有云与公有云进一步打通对应用的动态支持能力，利用公有云的计算及网络带宽资源优势，卸载高峰时的业务负载。

数据中心现代化，是实现上述IT转型的重要基础。根据金融业IT系统的业务特点和IT需求，我们发现可以归为三类：第一类是交易系统；第二类是交互系统；第三类是洞察系统。以下分别以三类系统为例，介绍EMC提供的、扎实的解决方案，帮助金融业实现数据中心的现代化。

交易系统改造的核心是，保证业务部门和用户安全、平稳、便捷地实施交易行为，降低企业总拥有成本。如电子商务，股票交易等商业行为。EMC提供的解决方案包括：包括全闪存阵列的融合系统，如前所述，全闪存是数据中心现代的五大核心要求之一，EMC的全闪存阵列包括XtremIO全闪存、VMAX全闪存配置、Unity全闪存配置、Isilon全闪存配置、ScaleIO全闪存配置；双活容灾方案，包括：基于SRDF Metro远程数据复制软件的存储阵列，VPLEX双活数据中心方案，DPS数据保护解决方案；存储自动化管理软件ViPR；存储云平台。

交互系统改造的核心是获取更多客户，识别优质客户，提高经营效益。如银行借贷审核、资产评估等银行服务功能。EMC提供的方案包括：HCI超融合+VMware SDDC软件定义数据中心+Pivotal PCF原生云平台，Pivotal Lab敏捷开发+数据湖 (Isilon+ECS)，EMC咨询服务。

洞察系统改造的核心是通过应用程序接口向交易系统和交互系统提供人工智能服务，促进交易处理和客户交互的安全性、效率和效益。如交易时的反欺诈、个性化产品开发、投资顾问服务功能。EMC提供的方案包括：HCI超融合，面向实时数据流的EMC数据存储和分析平台，EMC咨询服务。

最后在沟通会上，杨捷还分享了综合企业万达集团的IT转型混合云建设和物联网的市场的一些案例。