 2017戴尔科技峰会成功举办，旨在赋能企业数字化转型

2017戴尔科技峰会在上海世博中心隆重举行。本次峰会以“智行践远就绪数字未来”为主题，秉承“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略，与嘉宾共商以数字化加速企业业务转型、IT转型和生产力转型三大核心议题

2017年8月31日，中国上海 – 2017戴尔科技峰会在上海世博中心隆重举行。本次峰会以“智行･践远･就绪数字未来”为主题，秉承“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略，与嘉宾共商以数字化加速企业业务转型、IT转型和生产力转型三大核心议题，分享戴尔行业领先的端到端数字化转型解决方案，助力企业全面就绪数字化未来。

戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士，戴尔全球副总裁，大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平先生，携手通用、英特尔、福耀、飞贷金融科技等业界合作伙伴和客户，与近6000名全国企业级精英，包括供给侧改革、制造业、金融、互联网、教育、医疗等行业专家，共济一堂，对数字化转型中企业面临的机遇与挑战，戴尔的数字化转型战略与行业应用等话题进行深入讨论。

戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士分享戴尔数字化转型战略

本届科技峰会上，关于数字化未来的讨论火花频现，亮点云集。戴尔推出并完善混合云、智能制造、VR和人工智能四大本地生态系统，助力企业加速变革创新。面对云计算领域的蓬勃发展，戴尔未来就绪企业云联盟宣布最新加盟成员动态，发布“云原生”解决方案并引入云原生相关合作伙伴，强化“任意云”战略并推进混合云解决方案升级，构建混合云生态系统，为企业数字化转型提供可靠技术支持。在人工智能、虚拟现实日渐融入生活的2017年，戴尔联合中科院专家及业界合作伙伴，推出人工智能与VR生态系统，共同展望未来人机合作的交互和变革趋势。戴尔顺应物联网、智能制造等新兴趋势，携手合作伙伴展示了涵盖医疗保健、工业控制和制造、安防监控等领域的行业解决方案与智能制造生态系统，通过从边缘到核心到云端的全方位产品组合为用户搭建“万物互联”的智能化场景，达成更具智慧的业务运营。戴尔在本次峰会上也乘势发布其商用客户端Latitude系列新品，专为高端商务人士打造的“生产力工具”组合，及时顺应了企业移动办公日益高涨的新需求。

2017戴尔科技峰会展现行业创新全方位解决方案

全球数字化变革势头猛进，寻求发展的传统企业逐渐走到实践数字化的风口浪尖。戴尔针对这一趋势，深化戴尔中国4.0战略，以数字化转型解决方案，提供包括业务、IT和生产力三个领域，涵盖云计算、现代化数据中心、人工智能、物联网和商用客户端等具体转型措施，在IT基础架构、行业数字化、业务数字化和员工生产力等方面，持续赋能企业数字化发展的新动力。

未来就绪企业云联盟扩充云生态合作伙伴，助力用户转型，推动产业发展

戴尔宣布进一步深化“任意云”战略，与未来就绪企业云联盟成员继续推动混合云解决方案在中国及全球市场的实践，实现帮助用户“建好云，管好云，用好云”的初衷。在数字化变革的大潮下，企业用户面临着传统应用与新兴应用在创新上的落差，以及在构建IaaS、PaaS云架构与自动化管理平台上带来的挑战。对此，戴尔在“云就绪、云部署、云管理”三步措施的基础上推出“云原生”，在提升企业持续交付能力的同时，带来更高的灵活性及敏捷性。经过“云重生”、“云迭代”、“云弹性”及“云原生”四个阶段，用户将可通过DevOps、持续集成、容器编排、微服务架构四大技术堆栈逐步构建更适合云环境的“云原生”应用架构。

未来就绪企业云联盟宣布迎来四位本土新成员，并在联盟内部成立全堆栈技术委员会及产业云委员会，为用户及行业带来更为灵活的技术选择与参考。作为未来就绪企业云联盟全堆栈技术委员会的2位新成员，灵雀云和ZStack将与10位联盟元老成员——戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云一同紧密合作，继续为中国以及全球的混合云用户提供包括云计算咨询、部署、培训和技术支持等一系列服务及产品和解决方案，帮助用户通过云计算推动数字化转型。此次联盟全新成立的产业云委员会旗下包括中铁信和云途腾共同搭建的铁信云，以及由大华建立的乐橙云两大云平台，旨在通过以云联盟为核心展开全新的业务合作模式，帮助行业领先企业在提升自身业务发展的同时推动产业变革。

未来就绪企业云联盟扩充云生态合作伙伴

戴尔助企业构建数字化未来，携手迎接人机交互时代新机遇

戴尔认为，新兴技术正在重塑产业格局，人工智能、增强现实、虚拟现实、机器人、物联网和云计算等新兴技术将加快并强化数字化进程，未来人类将成为“数字指挥家”。企业需及早实现价值创造、IT布署与员工生产力的全面数字化转型，与机器更加深入、多元的合作，优化产品、资源及流程，成为人机合作时代受益者。作为数字化转型的先行者，戴尔结合自身的技术积累与行业理解，发挥在全球网络、全球云服务平台和解决方案方面的优势，为企业数字化转型提供卓越的技术支持与创新体验，积极应对人机合作时代的挑战，拥抱数字经济时代的新机遇。

展望2030，探索未来的人机合作时代

戴尔商用终端Latitude系列新品亮相，端到端解决方案实现生产力变革

为帮助客户应对数字化时代挑战，助力实现生产力变革，戴尔商用客户端在本届峰会上展出了包括移动办公、现代化数据中心、物联网等领域的架构部署及应用。VR直播体验区打造了令来宾身历其境的全景直播体验。针对金融、电信、能源、互联网、教育、医疗和智能制造等不同行业需求的解决方案展区，为用户提供覆盖从前端到后端更完备的IT解决方案选择，以行业客户成功用例，结合自身需求和痛点，寻求提升管理效率、发挥企业潜能的最优方案。

一项由戴尔委托Forrester咨询公司进行的关于生产力如何影响企业绩效的研究表明，在亚太与日本地区（APJ），只有40%的企业表示其IT部门提供了团队完成业务目标所需的最新设备和技术，企业对生产力转型的需求正日益高涨。戴尔因应这一趋势，不断精进产品研发决策，以打造适合高端商务人士和专业人群需求的“生产力工具”组合，更加满足移动办公的需要。戴尔亦发布了Latitude7380、7000二合一系列及Latitude全坚固机系列商用笔记本。Latitude 7380延续“商有度，创无边”的理念，提供长达17小时续航时间及多种接口，用户可享受高效而稳定的设备支持；Latitude 7285二合一笔记本旨在打造“无线缆”现代化工作区域，通过与充电垫及WiGig无线坞（单独出售）相结合，实现无线充电，为用户重新定义“极简”工作区；Latitude 7389 二合一笔记本是戴尔广受好评的二合一家族又一新成员，可实现360度翻转，并搭载行业领先的端点安全解决方案；Latitude Rugged 7212加固型平板电脑专为在特殊行业工作的专业人士量身打造，在严苛环境下使用亦毫无后顾之忧。

戴尔发布商用终端Latitude系列新品

万物互联推动智能化运营，戴尔物联网持续发力

根据Gartner最近的一份报告，到2020年，全球将有204亿台互联的设备。由此产生的海量数据若能有效利用，将帮助企业提高运营效率，获取更多开源的机会。但企业面临着诸多难题，如将海量数据从边缘移动到数据中心的成本过高、数据安全缺乏保障、信息碎片化等。戴尔科技集团作为业界广泛的物联网（IoT）基础架构解决方案提供商，致力于为用户提供完整的从边缘到核心到云端的基础设施产品组合，及易于管理和部署的物联网解决方案。戴尔资深副总裁兼总经理Joyce Mullen也专程来华参加峰会，分享戴尔在物联网领域的战略规划并宣布为全球用户提供“物联网技术咨询服务“，帮助企业有效利用物联网数据所需的核心能力和基础架构。戴尔物联网解决方案凝聚戴尔科技集团业务群的优势，与众多合作伙伴一同为客户提供行业领先的全球服务。

戴尔携手合作伙伴展示了涵盖医疗保健、工业控制和制造、安防监控等领域的物联网行业解决方案，构建行业用例和应用“蓝图”，为用户搭建了“万物互联”的智能化场景，达成更具智慧的业务运营。目前戴尔已帮助如通用电气，伟尔集团，艾默生等多家公司部署物联网技术，实现业务智能化、数字化转型。

戴尔资深副总裁兼总经理Joyce Mullen介绍戴尔物联网解决方案

戴尔融入本地物联网行业生态，助力中国电信天翼物联产业联盟数字化

戴尔积极融入本地物联网产业生态链，宣布加入中国电信天翼物联产业联盟，将利用人工智能、大数据应用、云计算等先进科技助力联盟成员切入智能制造、智慧农业、智慧医疗和大健康领域，为客户提供具备灵活性、兼容性的创新物联网解决方案，与合作伙伴加速推进本地物联网行业应用，实现商业价值的进程。中国电信天翼物联产业联盟副秘书长、电信上海研究院院长张颉华与戴尔全球副总裁吴冬梅代表出席联盟仪式。

中国电信天翼物联产业联盟由中国电信联合12家行业龙头企业和知名单位发起。中国电信在物联网的商用化、频谱使用、终端、规模及生态建设等方面处于领先，以协同创新为手段，以满足需求为导向，以共赢发展为目标，依托物联网开放实验室、产品方案库等四大核心能力平台打造有向心力的生态圈，帮助产业生态合作伙伴实现“共生、共享、共赢”，共创商业价值。因此加入联盟更体现了戴尔深入实践”在中国，为中国“戴尔中国4.0战略，以戴尔科技集团技术力量支持中国电信天翼物联网进行数字化生态圈的部署和搭建。

戴尔加入中国电信天翼物联产业联盟

引言：

“我们坚持实践‘戴尔中国4.0战略’，其核心宗旨为‘在中国，为中国’。今年，我们进一步推出并完善四大本地生态系统，包括混合云生态、智能制造生态、VR生态和人工智能生态，帮助中国企业落实业务转型、IT转型以及生产力转型。戴尔也将结合国际企业的优势和商业推广能力，把业界前沿的创新应用及客户所需的未来就绪解决方案更顺利地推向市场，助力本地企业发挥核心竞争力，更好地实现数字化转型。”

戴尔全球资深副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士

“粗略估计，当今科技以平均每五年提高十倍的速度迅猛发展，企业迎来巨大发展机遇的同时也面临着生产力变革的挑战。而以全球经验和IT力量，为企业提供高效灵活的解决方案，提高生产效率，实现商业理想，正是戴尔商用客户端一贯秉持的战略和优势所在。我们始终坚持创新，针对现实工作场景中的实际需求，不断升级产品组合，帮助企业以领先的生产工具提升竞争优势，关注业务本身，专注于做他们所擅长的事。”

戴尔全球资深副总裁Allison Dew

“戴尔致力于成为至关重要的基础架构公司，为客户的变革注入强大的力量。作为一家端到端解决方案的提供商， 戴尔持续以创新技术帮助用户实现云计算、大数据、物联网、人工智能、现代化数据中心的部署和构建。我们的产品范围从边缘到数据中心再到云计算。不仅为当下的应用提供支持，还正在大步迈入‘云原生’的世界。戴尔宣布将进一步深化未来就绪‘任意云’战略，未来就绪企业云联盟也迎来新成员加盟。今后，我们将通过联盟旗下的全堆栈技术委员会和产业云委员会，继续为中国乃至全球的混合云用户提供包括云计算咨询、部署、培训和技术支持等一系列服务、产品及解决方案，助力用户实现数字化转型，提升自身业务发展，并加速推动产业变革。”

戴尔全球副总裁，大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平

“感谢戴尔提供未来就绪企业云联盟这样一个平台，汇聚各行各业云服务相关的优秀企业、行业精英、机构专家等进行交流，探索更多更优的云生态发展模式，携手推进全球的云计算、大数据、智能化等创新科技发展。大华股份将和戴尔携手合作，共创视频大数据生态链，打造智慧城市视频云解决方案，实现更多服务标准化。”

浙江大华技术股份研发副总经理兼大数据研究院院长兼软件平台总监许焰

“诞生于移动互联网时代的飞贷，从创立伊始便积极拥抱开源和X86开放平台架构，这也使我们的用户能够通过一部手机，3分钟内完成整个业务申请。为了保证IT架构可以承受更高的数据并发量，我们在今年对飞贷金融科技的数据中心进行全新扩容，采用了未来就绪企业云联盟全栈式混合云解决方案，其中包括戴尔PowerEdge R730、R730xd和M630通用服务器和XSKY分布式数据存储平台。这种高效灵活的软硬件配置能满足我们各种应用需求，性能优化的闪存技术能够最大限度地支撑我们的关键业务。同时，戴尔完善的服务与技术架构咨询为我们在互联网金融领域的创新发展提供了强有力的支持。”

飞贷金融科技首席技术官陈定玮

“中科院自动化所始终密切关注人工智能技术的发展与应用，与具备丰富积累和全球化视野的戴尔的强强联手，帮助更多企业实现深度学习的落地，拓展人工智能的应用领域。人工智能技术正在成为推动经济社会各领域向数字化转型的重要引擎，我们将不断扩展其创新发展空间，推进数字化社会的时代命题。“

中科院自动化所所长徐波