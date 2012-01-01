西部数据公司确立下个收购目标——Tegile 

在投入14亿美元以收购西数-东芝闪存代工合资企业中的东芝股份之后，西部数据方面又将收购的“魔爪”伸向Tegile存储阵列公司

除了上市之外，接受收购对于存储阵列企业而言也不失为一种选择。

好了好了，我们买Tegile，行不行？

在投入14亿美元以收购西数-东芝闪存代工合资企业中的东芝股份之后，西部数据方面又将收购的“魔爪”伸向Tegile存储阵列公司。同样值得一提的是，西数公司还于昨天以1亿美元的惊人价码将消费级云存储企业Upthere收入囊中。

Tegile公司一直在以IntelliFlash为品牌出售混合闪存/磁盘以及全闪存阵列产品，而不久之前该产品线刚刚迎来NVMe驱动器技术的加入。

这家年轻的公司诞生于2010年，总融资金额为1.78亿美元——其中部分来自西部数据方面。双方已经就西数收购Tegile签订了最终协议，按照五倍投资回报率来计算，则西部数据需要为其掏出高达8.9亿美元的真金白银。将Upthere与Tegile合并计算，西数此轮收购活动的总金额很可能超过10亿美元。

西部数据公司将通过此次收购获得Tegile旗下的产品线与员工，外加超过1700家新客户。收购完成后，Tegile将被并入西部数据的数据中心系统（简称DCS）业务部门，由高级副总裁兼总经理Phil Bullinger负责管理——在此之前，其曾经负责过ActiveScale以及Active Archive阵列等大数据级对象存储产品的销售工作。

收购Tegile公司的意义何在?

西部数据为什么要拿下这家存储阵列厂商？

西部数据公司总裁兼COO Mike Cordano在一份声明当中解释称，“对Tegile的收购完全符合西部数据公司的长期发展战略，即提供高价值解决方案以满足客户快速变化的存储需求。Tegile公司的技术成果与人才团队将显著推动我们达成目标的速度，具体包括帮助客户解决其在获取、保存、转换以及访问数据方面所面临的各类重大挑战。”

Bullinger同时补充称，“通过将Tegile的创新型存储系统与西部数据的全球业务以及组件与系统方案相结合，我们预计数据中心系统部门将能够在闪存阵列市场之上占据可观份额。西部数据公司专注于系统业务，而此次收购将成为推动我们长远战略的重要一步。”

Tegile公司CEO Rohit Kshetrapal则指出，“西部数据公司已经成为Tegile的一位关键性合作伙伴兼长期投资方，同时在工程技术整合、HDD/SSD供应链效率、市场化举措以及客户支持等方面为Tegile提供有力协助。”

简而言之，西部数据认为此次收购能够加速其数据中心系统业务部门的营收增长——这主要是考虑到Tegile掌握的高价值、高增长闪存阵列能够补充现有数据中心系统产品，同时为西部数据的全球客户提供更多解决方案选项。

竞争关系

全部现有内部存储阵列系统（硬件与软件）供应商皆将面对来自西部数据加Tegile的竞争挑战，具体包括：

主流厂商

戴尔-EMC

NetApp

HPE

Pure Storage

IBM

HDS

Kaminario

Tintri

Infinidat

NVMe架构级新晋厂商

Apeiron

E8

Excelero

Pavilion Data Systems

Micron's SolidScale

Mangstor

X-IO

其它厂商

DataDirect Networks的高性能计算类阵列

克雷的高性能计算存储

希捷的Dot Hill

西部数据的ActiveScale与Active Archive大数据阵列

Nexsan阵列

算上西部数据-Tegile，目前市场上已经存在十家主流一级数据存储阵列供应商，七家NVMe架构级阵列供应商以及至少五家其它供应商。

而内部存储阵列市场还面临着其它威胁势力，其一为超融合型系统，其二为公有云存储方案。另外，总计22家厂商对于内部阵列市场来说，无疑显得太过拥挤。

在我们看来，未来这一领域将掀起一股合并风潮，其中较弱的厂商将遭到吞并，而更为强大的厂商则能够借此强化自身产品线。我们认为IBM与HDS有可能通过这种方式提升自家产品线，而Infinidat、Kaminario以及Tintri都将成为其潜在收购目标。

西部数据-Tegile收购案计划于2017年9月4日当周完成，但实际时间应视具体情况而定。