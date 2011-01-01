日立UCP系统新增对VMware Cloud的支持

日立融合和超融合服务器节点Unified Compute Platform注入了一些新鲜血液——专门的VMware Cloud Foundation软件添加到融合机架（RS）产品中，至强SP处理器添加到超融合系统中。

日立融合和超融合服务器节点Unified Compute Platform注入了一些新鲜血液——专门的VMware Cloud Foundation软件添加到融合机架（RS）产品中，至强SP处理器添加到超融合系统中。

对于CB2500和CB500刀片机箱系统——也就是CB520H（E5-2660 CPU）和CB520X（双E7-8800 CPU）刀片——来说并没有升级到至强SP处理器的消息。

现有的机架式系统有两种节点类型：2U单节点（1个或者2个至强E5-2600 v3 CPU）和1个2U4节点（双至强E5-2600 v3 CPU）。日立新的一体化Unified Compute Platform RS (UCP RS)是一款完全集成的、软件定义数据中心（SDDC）的机架式平台，基于VMware Cloud Foundattion，采用了公有云与私有云混合的理念。

Gartner将VMware Cloud Foundation描述为“一个独立于应用的、通用的虚拟数据中心基础设施，可以运行在现有私有数据中心基础设施上，一个公有云服务或者两者的结合”。

客户可以部署VMware SDDC堆栈或者使用日立vSAN就绪的节点以及VMware软件构建他们自己的堆栈。

该机架具有以下特点：

- 4-256个UCP HC节点（跨16个机架可达到256个节点）

- 2U UCP HC V210/V210F Cloud Foundation或者Ready Nodes

- 横向扩展存储（VSP）

- 思科Nexus 9332PQ (32x40Gbit/s QSFP+)主干网络

- 思科Nexus 9372PX (48x1/10Gbit/s SFP+ & 6 x 40Gbit/s QSFP+)顶架式网络

- 广达T1048LB9运行管理软件

Hitachi UCP RS

V210是一个磁盘与闪存的混合式节点，V210F是一个全闪存节点。这两者都可以使用1个或者2个E5-2699 22核或者E5-2680 v4 14 4核或者E5-2650 v4 12核 CPU。V210还可以使用1-2个E5-2620 v4 8核处理器，V210F可以采用1-2个E5-2650 v3 10核处理器。

日立表示，升级的RS可以专门为SDDC实现配置、管理和监控的自动化。

完全填充的机架可以在5个小时内投入运行。

我们预计UCP RS系统将在未来几个月内升级到至强SP处理器。

现在日立的UCP RS产品已经在所有地区全面向客户和合作伙伴供货了。

日立UCP HC

日立的UCP HC和现有的HC系列一样，支持磁盘与闪存的混合系统和全闪存系统。

日立UCP HC产品

我们可以把HC产品视为一款基于或者类似于机架节点的产品。在这个磁盘与闪存的混合式产品线中，有V210 2U 1节点和V240 2U 4节点的两款系统，以及相当于全闪存版本的V210-F和V240-F。所有这些都采用至强E5-2600系列处理器。

最新的HC系统采用至强SP处理器，支持NVMe闪存驱动器，有下面5个型号：

- V240混合式，2U 4节点

- V210混合式，2U 1节点

- V240F全闪存，2U 4节点

- V210F全闪存，2U 1节点

- V120F全闪存，1U 1节点

V210F支持最多12个2.5英寸驱动器插槽。

日立UCP HC V120F

这个的全闪存vSAN的存储缓存可以采用NVMe、SAS或者SATA SSD，英特尔NVMe DC 3700或者P3600 SSD作为可选项。

对于全闪存的vSAN大容量存储方面，包括三星PM863a SATA SSD（3.8TB、1.92TB和960GB）或者英特尔S4500 SATA SSD。

VMware集成方面包括vCenter Server、vRealize Orchestrator、Operations、Log Insight和Automation。日立表示，这些系统的每年宕机时间不超过32秒，支持多站点业务持续性、本地或者远程复制、无中断升级和维护、每个虚拟机可用性策略和即时更改。

可以创建故障域提高可用性。为了防止一个机架发生故障，你需要两个的副本以及跨故障域的见证。 一个扩展的双活vSAN集群可以划分到跨两个数据中心站点，支持自动故障转移和零数据丢失。

还有重复数据删除和压缩功能可节约空间，以及RAID-5和RAID-6带内擦除代码。

UCP HC系统已经列入VMware vSAN硬件兼容性列表中了。日立称，这些UCP HC系统是VMware客户的最佳选择，因为与VMware进行了深度集成——足以赢得VMware年度合作伙伴奖。