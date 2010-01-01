西部数据公司推出20TB外部存储方案

西部数据公司将两块低速红盘驱动器附加于一款My Book Duo外置存储产品当中，并且通过组建RAID以加速其运行。该款外部存储产品具有高达20 TB的存储容量，规模庞大，适用于数据存储以及（或者）备份场景。

西部数据公司将两块低速红盘驱动器附加于一款My Book Duo外置存储产品当中，并且通过组建RAID以加速其运行。

该款外部存储产品具有高达20 TB的存储容量，规模庞大，适用于数据存储以及（或者）备份场景。客户解决方案与产品营销副总裁Sven Rathjen表示："这款产品将被应用于全新内容创作型领域，例如无人机市场。另外，其中的爱好者与专业人士将采用该产品制作、编辑大量高品质的照片与视频文件。"

与之相比，我目前采用的4TB备份驱动器现在看起来则明显不够大器。

该款外部存储方案的性能参数如下：

• 4、6、8、12、16以及20 TB容量

• 两块西数红盘磁盘驱动器

• 每秒360 MB连续读取速度

• 支持RAID-0或RAID-1，同时配备RAID优化型固件

• USB Type-C端口

• 两个USB Type-A集线器端口

• 密码保护与256位 AES硬件加密

该款产品还配备有作为备份、安全与驱动工具的WD Discovery软件。

西数My Book Duo

该款产品配备了集线器端口，此即意味着内容产品设备--诸如数码相机--可以通过集线器端口建立连接。5月，该公司公布了10 TB，3.5英寸氦气填充式红盘磁盘驱动器。此款磁盘驱动器为NAS型驱动器，年最高工作负载率为180 TB，且采用5400转设计。

我们预计希捷公司会将此款10 TB驱动器纳入其LaCie外部存储产品阵线，并对其容量进行升级。

My Book Duo的保修期为3年，并且其定价从259美元的4 TB版本至最高799美元的20 TB版本不等。不过就个人而言，若需要将此类产品用于备份，我更期望其能够提供5年保修。