微软推出Windows Server Software-Defined超融合一体机计划

微软透露，已经与多家服务器厂商合作提供原生运行Windows Server的超融合一体机。到目前为止，超融合一体机设备几乎都是vSphere的天下。但是那些在任何环境中使用vSphere的用户中有很多都在运行Windows Server。

微软透露，已经与多家服务器厂商合作提供原生运行Windows Server的超融合一体机。到目前为止，超融合一体机设备几乎都是vSphere的天下。但是那些在任何环境中使用vSphere的用户中有很多都在运行Windows Server。

这有点奇怪，因为微软的服务器平台包含用于计算虚拟化的Hyper-V，用于网络虚拟化的VXLAN，以及用于软件定义存储的Storage Spaces。

这三部分是任何软件定义数据中心的基础，对于任何超融合一体机来说也是如此。这并不是绕过了微软，而是微软一直忙于Azure Stack。

现在微软公布了一个名为“Windows Server Software-Defined”的计划，为通过认证的硬件合作伙伴提供“经过验证的解决方案”，这些方案将Windows Server打包成三个包，也就是：

- Hyper-Converged Infrastructure Standard：在一个集群内的计算和存储

- Hyper-Converged Infrastructure Premium：按照“盒中软件定义数据中心”的方式计费，因为它向HCI Standard中增加了软件定义网络和Security Assurance功能

- Software-Defined Storage：软件定义的存储，构建在商用服务器上，作为独立阵列替代品的方式进行收费，支持全闪存NVMe和横向扩展。

HPE、联想、富士通、超微和QCT已经签约成为合作伙伴，还有以Windows为核心的软件定义存储公司DataON。

谁会在意这个事情？

我们了解到，相比售卖任何本地运行的许可来说，微软和微软的合作伙伴售卖Azure会得到更高的费用包。而且最近微软在Azure Stack方面的声量要比Windows Server大很多。而且我们不要忘了，Hyper-V多年来一直是免费的，但是VMware在虚拟化和超融合基础设施市场占有大部分份额。

因此，我们猜测Windows Server Software-Defined将得到一些采购者的赞赏，但不会明显改变超融合基础设施市场的格局。这就是Azure Stack要做的事情。