Springpath将推动HyperFlex创新 让思科拥有更强火力

目前，合作伙伴对思科HyperFlex的未来充满期望，因为思科刚刚以3.2亿美元收购了超融合软件开发公司Springpath，通过新推出的UCS M5产品线强化UCS的创新。

目前，合作伙伴对思科HyperFlex的未来充满期望，因为思科刚刚以3.2亿美元收购了超融合软件开发公司Springpath，通过新推出的UCS M5产品线强化UCS的创新。

解决方案提供商表示，他们预计未来12个月将会赢得更多超融合的订单，而且他们也有了更多针对HPE等竞争对手的“火力”，因为收购Springpath可能会强化HyperFlex创新引擎。

Encore Technology Group是一家思科金牌合作伙伴，该公司首席技术官Michael Knight表示：“思科真的需要在超融合基础设施领域站稳脚跟。现在SimpliVity已经被HPE收购了，Nutanix让自己独立运营的业务更加坚实，思科需要通过收购来稳固自己的位置。”

Springpath的软件帮助企业将标准服务器转变为一个计算和存储的资源池。它的软件平台不需要专门的网络存储，而是集成到现有的管理工具中。Springpath早期宣称他们的目标是帮助企业在网络基础设施方面避免厂商锁定。

但是值得注意的是，Springpath有能力向自己共享的、融合的基础设施中添加新的能力。思科最终将融合人工智能以实现更高程度的网络安全和计算自动化，有合作伙伴这样表示。此外，合作伙伴生态系统也将把AI构建到解决方案中，这将会给客户带来更高价值，让合作伙伴能够加强竞争实力。

Long View Systems是思科的顶级合作伙伴，该公司业务开发副总裁Kent MacDonald表示：“Springpath让他们能够推动更多产品创新，同时他们也将拥有所有知识产权。我很高兴看到他们是如何利用思科创新实验室来推动加速以实现丰富的功能特性。”

HPE的渠道负责人Terry Richardson在本周谈到了他们对Nimble Storage以及SimpliVity 100%的渠道承诺。Richardson表示，对Nimble、SimpliVity的承诺是针对思科的。

他说：“[SimpliVity和Nimble的]很多成功实际上是建立在我称之为思科传统合作伙伴支撑的基础上。这些合作伙伴在选择这些技术方面很明智。现在这些公司已经成为HPE的一部分，我看到这些合作伙伴的兴趣也有所转移，不仅是继续保持与SimpliVity和Nimble的关系，而且对HPE也更加感兴趣。”

思科并没有对Richardson的声明发表评论。

有一位来自思科和HPE共同合作伙伴的解决方案提供商高管表示，思科的武器库中需要Springpath来对抗HPE-SimpliVity这对组合。

“Springpath让思科能够拥有强大的自主产品组合，更好地应对HPE和戴尔。现在思科可以说他们拥有100%自己的超融合解决方案……这足以说明他们的承诺。而且思科与SimpliVity的关系，这对渠道来说也有必要的。”

尽管思科在第四季度数据中心销售额同比下滑了4%达到8.37亿美元，思科首席执行官Chuck Robbins表示，思科看到HyperFlex预定“稳定增长”，但是并没有提供官方数据。

“HyperFlex，我们的超融合产品，再加上CloudCenter，正在赢得客户的关注，提供给客户简易性和可扩展性的好处，支持他们的混合云战略，”Robbins在思科第四季度财报电话会议上这样表示。

在接受采访时，思科UCS产品营销总监Todd Brannon表示，由于HyperFlex客户的增加，思科的UCS客户数量刚刚突破6万。

“所以我们的UCS客户突破了6万，其中有1600个客户都是HyperFlex。在这方面我们看到客户兴趣的增加。这对我们的HyperFlex业务来说是件好事，采用HyperFlex的客户中有大约30%对思科计算业务来说是全新的客户，这些客户并不是来自UCS的装机群。这些HyperFlex客户中有30%实际上是思科全新的计算客户。”

HyperFlex包括UCS服务器和来自超融合初创公司Springpath的软件定义存储技术。因为与Springpath的战略关系，思科在2016年3月发布HyperFlex。Springpath是由几位前VMware存储工程师创建的。

2017年3月，思科推出了HyperFlex 2.5，其中包含新功能和特性，例如增加了高容量全闪存节点以及HyperFlex Connect产品。

Long View公司的MacDonald表示，HyperFlex能够得到那些寻求降低数据中心复杂性的客户的共鸣。

“我们看到有一种情况可以激发与客户的对话，那就是‘我希望降低我的IT成本，我希望降低复杂性。’在这方面HyperFlex是具有竞争力的。”

在功能集方面，Springpath与竞争对手Nutanix以及SimpliVity是旗鼓相当的，但是其产品并不是很成熟，有解决方案提供商这样表示。与思科一起，HyperFlex将成为一款原生产品，拥有跨思科堆栈的更深度的集成。Encore公司的Knight表示：“一旦思科拥有了这项技术，将会有越来越多的合作伙伴采用。我认为，有很多合作伙伴在他们全身心投入之前是希望看到未来会发生什么的。”

思科希望在2018财年第一季度也就是10月完成对Springpath的收购。思科已经拥有了Springpath的股权，早在去年8月的时候就有传闻称思科会收购Springpath。

Springpath团队将加入思科的计算系统产品部门，由思科高级副总裁、该部门总经理Liz Centoni领导。