5与伦比 三星移动固态硬盘T5荣耀发布

三星电子在雁栖湖正式召开三星移动固态硬盘T5（PSSD）的中国发布会。据悉，T5采用三星最新的64层V-NAND（垂直NAND）技术和紧凑耐用的设计，具有业界领先的传输速度和加密的数据安全性，使消费者更轻松随时随地访问其最有价值的数据。

8月22日，三星电子在雁栖湖正式召开三星移动固态硬盘T5（PSSD）的中国发布会。据悉，T5采用三星最新的64层V-NAND（垂直NAND）技术和紧凑耐用的设计，具有业界领先的传输速度和加密的数据安全性，使消费者更轻松随时随地访问其最有价值的数据。T5尺寸为74 x 57.3 x 10.5毫米（3.0 x 2.3 x 0.4英寸），仅为51克重。

三星电子大中华区品牌存储部副总裁李明旭常务在发布会上表示，三星存储一直不断挑战技术高峰，至今移动固态硬盘三星已经快速迭代了三次产品，在T3基础上， T5经过长达18个月的消费者调研,针对消费者的使用习惯、技术需求、应用场景进行了深度洞察，从而正式发布。

据悉，三星移动固态硬盘在性能上，提供高达540 MB/s的速度，比外置HDD产品高至4.9倍，传输3GB电影7秒即可完成。搭载三星V-NAND（垂直NAND）技术，最高可达2TB的存储容量，可以存储海量数据。

基于AES256位硬件加密的可选密码保护，并采用铝制金属外壳，兼顾防震，将移动固态硬盘整体安全性提高一个级别。

此外，T5的尺寸为74 x 57.3 x 10.5毫米（3.0 x 2.3 x 0.4英寸），比普通名片要小，且仅为51克十分轻巧便利，工作生活皆可一手掌握。铝制金属外壳有两种不同的颜色-玄英黑色（1TB和2TB型号）和迷人的珊瑚蓝色（250GB和500GB型号）。

此外，T5包含两根数据连接线：USB-C转C和USB-C转A，具备增强的兼容性。

T5于8月22日在中国正式上市，源于三星多年根植中国市场和相当的技术储备，无论是产品设计还是产品性能，都有着一定的优势，相信在移动固态硬盘市场必定会有相当的销量和口碑。