异地备份即连即用，群晖与阿里云携手打造更适合中小企业的方案

云的时代已到来，从简单的数据存储在云端到计算放到云端，这个变化使得大数据时代企业、政府机构、软件开发人员更好地用云来改善人们的生活。利用云资源，无论是短期项目还是突发需求均可以快速灵活地得到满足。

云的时代已到来，从简单的数据存储在云端到计算放到云端，这个变化使得大数据时代企业、政府机构、软件开发人员更好地用云来改善人们的生活。利用云资源，无论是短期项目还是突发需求均可以快速灵活地得到满足。混合云模式能够同时满足企业对数据安全性和灵活性的需求，只需要投入少量的资源，企业就能快速利用云端部署需要实现的服务。我们知道群晖NAS已经可接入到Amazon、Google、微软Azure等云服务提供商，国内以往只支持百度云。而现在群晖NAS新增阿里云的接入。

群晖NAS已成为许多个人家庭、企业、组织机构选择的数据存储解决方案，海量的数据，类别属性多样。随着数据增长需求的发展，混合云的崛起势在必行。群晖拥有大量的用户，接入阿里云对于群晖、用户和阿里云来说都是多方获益的举措。这样的组合也证明了在云计算主导的时代，数据之间的阻碍刚会消除。私有云可以很方便连接同步到公有云，不管是做数据传输、灾备，都是大趋势下的诸多可能性和应用场景。

开启阿里云接入

在群晖NAS上开启阿里云服务接入可通过以下步骤开启，首先需要下载DSM套件中心的Cloud Sync套件。

运行套件后就可以看到阿里云存储的选项。

下面需要填写相关的信息如：Access key，Secret Key，Bucket等信息，以上信息可通过阿里云后端的设置。

在填写相关信息后，点击下一步。

这里可以对需要同步的本地文件夹以及云端目录进行设置，同时可以选择单双向同步，加密传输或者同步规则等等。

完成配置后，可以直观看到NAS数据目录同步的状态。

在Cloud Sync套件里面可以进行计划任务设置。

并且可设置传输流量、文件拆分等，对于大文件以及恶劣的网络环境来说，拆分传输将提供传输效率和可靠性，可以对失败的part进行独立传输重试，中途暂停后也支持断点续传功能。

历史记录可保存同步日志，方便查阅同步服务使用状态。

在DSM File Station里面可以进行同步文件管理，简单的操作即可将电脑的数据传输至阿里云。

文件传输完成后，可在阿里云存储后台查阅同步的数据文件。

轻松解决数据同步、灾备的需求

这样的混合云解决方案有哪些适用场景呢？

1、数据同步：

对于个人开发者、电商网站来说对网站的维护和更新来说，统一集中对网站进行更新是一件麻烦的事情，如文章、图片素材的更新。借用NAS做本地存储，通过Cloud Sync同步到云端进行更新却省事不少。

对于中小企业来说，则是可以将企业部门，分公司数据做统一集中管理，让数据集中存储在一个“仓库”便于管理和查阅以确保企业数据资产的安全。同时减少额外资源的消耗。

2、不可或缺的灾备方案；

我们知道数据不能只存一份，尤其在现今数据损毁、误删的事件屡屡发生的今天。在将数据同步到云端时，也需要将云端产生的数据（如用户数据）备份至本地作为灾备的一个双保险。可以通过以下新闻事件发现云端存储也并非绝对安全。

迎接混合云时代

群晖NAS接入阿里云为用户打开了一道通往混合云窗，通过这个窗口本地数据和云端数据可实现实时互通，更好地发挥彼此的优势将效益最大化。接入阿里云存储也是群晖NAS在企业市场的重要一步，NAS在企业数据存储中的可用进一步提升，也为企业带来更多的经济效益。