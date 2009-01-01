思科欲以3.2亿美元收购超融合初创公司Springpath

思科决定以3.2亿美元收购Springpath，利用其HALO软件为思科的HtyperFlex超融合产品提供软件支持。

当思科意识到自己需要在由Nutanix和SimpliVity主导的超融合基础设施一体机（HCIA）市场中赢得更多服务器方面的实力，而不仅仅是满足渠道交易的时候，思科决定以3.2亿美元收购Springpath，利用其HALO软件为思科的HtyperFlex超融合产品提供软件支持。

思科在2016年1月投资Springpath，当时Springpath的总融资金额约为3400万美元，这意味着交易即将到来，为思科基于UCS服务器的HyperFlex产品提供HALO软件的OEM在2016年3月变得明朗化。

在思科收购之前，Springpath在2015年聘请了一位新的CEO——Terry Cunningham。此前他在希捷负责运营EVault，后来希捷把EVault作为内部业务，最终将其出售。

当思科与Springpath公布OEM交易的时候，Springpath就停止将其HALO软件售卖给其他厂商，只支持思科一家。这种专注得到了回报，思科今天宣布打算收购Springpath。

思科企业业务开发副总裁Rob Salvagno表示：“这次收购对我们的数据中心产品组合来说是一个有意义的补充，与我们整体转型向提供更加以软件为重新的方向是一致的。Springpath的文件系统技术是专门针对超融合开发的，我们相信这将在这个高速成长的细分领域实现可持续的差异化。”

思科正在与HCIA市场领导者Nutanix和Dell EMC相竞争。HPE也是玩家之一，它收购了SimpliVity的技术，NetApp预计也将在今年年底进入该市场，推出基于SolidFire的产品。这个市场的竞争将日趋激烈，其他软件和硬件厂商——Maxta、Pivot3、Scale Computing——最好是有他们不一样的营销差异化，准备为参与竞争面对市场的严格检验。

3.2亿美元现金和预计的股权奖励，再加上额外的保留奖励措施，这对投资者而言是一个很好的退出，Springpath在最初思科的投资之前只有3400万美元资金。现在相当于10倍的回报。这次收购预计在思科的2018财年第一季度完成。

Springpath团队将加入思科的计算系统产品部门，由Liz Centoni领导。不过，我们估计Terry Cunningham不会留任。此外还有SimpliVity（已经被HPE收购）的诉讼要解决。