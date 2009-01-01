 共享式教育 浪潮中高端存储助广东省构建教育云

网络教学逐步渗透到广东省教育教学工作的方方面面，这使得广东省教育技术中心传统烟囱式的信息化系统成了"小马拉大车"，教育数据无法共享互通，应用服务效率也需要升级。

网络教学逐步渗透到广东省教育教学工作的方方面面，这使得广东省教育技术中心传统烟囱式的信息化系统成了"小马拉大车"，教育数据无法共享互通，应用服务效率也需要升级。为此，广东省教育技术中心部署了基于浪潮中高端存储系统AS8000在内的教育云解决方案，推动云数据中心与教育教学的融合。

数千万人的教育数据需要共享

根据教育部《省级教育数据中心建设指南》的要求，广东省教育技术中心于2013年开始建设教育数据中心。而随着信息化建设的不断深入，新业务系统上线需求日益增多，资源整合平台的不足之处逐渐显现出来。比如信息孤岛导致信息无法及时共享，业务运转效率低下。为了满足业务需求，并适应长远发展，教育厅多次对数据中心进行资源整合、扩容，构建稳定高速、安全可靠的云平台。

广东教育云数据中心支撑着广东全省几千万人的教育信息数据，以及3万多所教育机构的数据，数据中心的不间断运行至关重要。同时，随着广东教育信息化的快速发展，数据中心所承载的业务量剧增，需要为全厅所有业务部门的门户网站和应用系统提供按需分配的基础资源，数据中心的扩容乃至迁移不可避免。因此，如何保证业务连续性，实现系统的平滑升级尤为关键。

四年四次合作，广东教育云从无到有

广东省教育技术中心部署了基于浪潮中高端存储系统AS8000在内的教育云解决方案，实现传统数据中心向云数据中心转型、以及云数据中心平滑升级。

第一次合作：服务学籍管理，开启合作

在早期构建学籍管理系统的过程中，广东省教育技术中心部署了浪潮集中存储系统AS500H，其稳定性能、扩展能力强大，支持诸多高级功能，适合广东省教育技术中心当时的存储需求。"浪潮AS500H的稳定性好，有效保证了学籍管理系统的长期稳定运行，这让我们对双方的后续合作拥有了充分的信心。"广东省教育技术中心信息化人员表示。

第二次合作：云数据共享，整合教育资源

2014年，广东省教育厅计划对数据中心进行资源整合、扩容，实现计算资源平台节点扩充、存储云改造与容量扩容、交换机与虚拟化软件相应扩容。针对广东省教育数据中心的云化需求，浪潮提供了基于中高端存储系统AS8000-M1的信息平台升级方案。AS8000-M1存储系统在实现对原数据中心存储容量扩容的同时，还可以将数据中心原本相互隔离的存储系统整合成统一资源池，对存储资源进行统一管理。同时，AS8000-M1存储系统配置了存储自动分层技术，能够将常被访问的数据自动迁移到高性能的SSD盘中，满足核心业务的资源需求。

第三次合作：容灾系统建设，增强数据抵御风险能力

随着数据中心所承载的数据与业务进一步提升，原有的数据中心已经不能满足教育信息化需求，数据中心迁移势在必行。此外，为了保证数据安全，也需要建设同城容灾备份系统，增强教育信息化应用与数据抵御风险的能力。

为此，双方在2015年开展了第三次合作。首先，基于AS8000-M2存储系统构建新云平台系统，作为新主数据中心部署在机房新扩建区。基于AS8000-M2的在线数据迁移功能，将原有平台的服务、数据进行不停机迁移，逐步将原有平台上的计算及存储资源归并到新云平台上，在不影响业务的前提下，解决数据中心旧机房区业务系统在线迁移到新机房区的难题，实现主数据中心的替换。在数据迁移成功后，原云平台作为容灾备份数据中心，两中心的两套AS8000基于远程卷镜像功能，实现数据的及时备份保护，保障数据安全。

浪潮中高端存储系统AS8000-M2

第四次合作：存储双机集群，满足1000台虚拟服务器访问

教育信息化的发展超过了很多人的预期，在2016年，广东教育数据中心虚拟服务器已达到600台，到下年将增至1000台，支撑的业务系统几十套，云平台需要进一步升级。为了应对未来业务需求，主备数据中心的存储平台升级方面，生产数据中心增加一套AS8000-M2，与原有AS8000-M2形成双机集群，容灾数据中心的主存储AS8000-M1则增加170TB容量。同时，新增多台四路、八路服务器，满足云平台计算资源新增需求。

从传统数据中心向融合云中心转变

四年四次合作，广东省教育云数据中心基于浪潮存储，实现从传统数据中心向融合云中心的转变，实现从数据分散存储到集中存储管理再到数据容灾备份保护的逐渐升级。值得一提的是，浪潮中高端存储AS8000系列的在线数据迁移、高扩展功能对于广东省教育数据中心实现平滑升级，确保业务不间断运行发挥了重要作用，进而构建了稳定高速、安全可靠的云平台。

广东省教育技术中心信息化人员表示："四年四次合作的背后是双方持续的信赖，以及浪潮存储卓越的性能以及稳定性表现。在浪潮的助力下，我们成功实现了云数据中心从无到有、从弱到强的跨越；借助高性能、高可用的数据存储方案，我们实现了广东全省3万多所教育机构的教育信息数据的共享互通、高效利用。广东教育云的建设，对推动教育信息化水平的整体提高和教育资源的有效利用、促进教育均衡和教育公平具有深远意义。"