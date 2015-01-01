当Barracuda不再只是Barracuda——全面实现AWS S3接轨

Barracuda公司的备份设备现在已经能够将数据复制至Amazon的S3云存储桶当中。Barracuda公司的面向AWS备份复制功能目前已经在北美地区上线，并将在未来几个月内逐步与全球范围内的客户见面。

现在大家可以将备份复制至Barracuda的Amazon云当中。

Barracuda公司的备份设备现在已经能够将数据复制至Amazon的S3云存储桶当中。

根据该公司的介绍，其备份设备现在可通过以下三种方式进行使用：

内部物理服务器

内部虚拟服务器

云端虚拟服务器

Barracuda公司备份方案原理图

客户现在能够将来自Office 365、物理设备以及运行有Hyper-V或者VMware系统的虚拟设备的副本复制至目标设备处。此设备随后会将各备份副本复制至辅助设备端（通常位于远程站点），用以实现灾难恢复保障; 或者直接将数据传输至AWS中的S3存储桶内。对于不具备辅助数据中心的中小型企业而言，面向Amazon环境的复制能力将为其带来理想的离站保护能力。

Barracuda公司各客户、经销商以及托管服务供应商能够将这种面向Amazon环境的复制选项添加至其现有Barracuda产品集当中。用户不需要在AWS之内部署任何计算流程或者掌握与AWS基础设施相关的专业知识; Barracuda公司负责承担这部分维护与管理任务。该公司亦提供后端服务，负责将其搭载在AWS之上并接受来自您自有设备的接入。

Barracuda公司的面向AWS备份复制功能目前已经在北美地区上线，并将在未来几个月内逐步与全球范围内的客户见面。