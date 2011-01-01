昆腾公司的业务目前正处于瘫痪状态，且等待着刚刚成立且缺少CEO带领的董事会的引导与调整。基本上，昆腾公司的营收与净收入与上年同期基本持平，营收实现略微增长，净亏损则略有下降。

磁带呢？这是个复杂的问题。

昆腾公司的业务目前正处于瘫痪状态，且等待着刚刚成立且缺少CEO带领的董事会的引导与调整。

基本上，昆腾公司的营收与净收入与上年同期基本持平，营收实现略微增长，净亏损则略有下降。

昆腾公司各季度营收与GAAP净收入情况，截至2018财年第一季度每年年末营收不计第三季度已经成为常规模式。下面来看昆腾公司近年来各个季度的营收与净收入图表：

可以看到，这家公司已经推动了增长动力。分段图表则能够更为具体地说明这种倾向。

昆腾公司截至2018财年第一季度的营收变化图表

磁盘备份（DXi）营收有所下滑，磁带自动化、设备与介质与此前八个季度相比保持平稳，StorNext产品线的向外扩展存储营收未能继续保持调整增长——与两年前高达21.2%的增幅相比，本季度的增长仅为2.7%。

昆腾公司经过多年尝试，仍未能建立起任何超越磁带的产品收入来源。磁盘备份与向外扩展存储营收为5400万美元，但磁带产品线营收则为5840万美元。根据目前的业务增长率计算，其将在2020年之前超越磁带收入。不过根据历史记录来看，昆腾公司的磁带存储业季营收一直极具弹性。

在激进派投资方的参与之后，昆腾董事会迎来了多位新成员，前任CEO Jon Gacek则不再拥有任何董事会席位。

关于本季度业绩，他指出：“过去一年来，我们继续保持着发展势头，总营收实现同比增长，且连续第五个季度实现非GAAP净利润。尽管总营收仅略微提升，但品牌收入增长3%，其它重点收入来源——包括向外扩展分层存储——亦实现10%的同比增长。品牌磁带自动化、设备与介质销售在本季度同样表现强劲。”

“着眼于2018财年的其余季度，我们期待着能够将总营收提升至新的高度，而且今年的分层存储业务预期增长至少会达到20%。”

他同时提到了新任董事会的工作内容。“我们刚刚成立的董事会已经启动了一系列战略性举措，并与管理层紧密合作以实施各项工作流程，具体目标则包括改善长期营收增长、经常性收入以及盈利能力。”

“作为此项工作的一部分，我们正聘请一家顶级咨询公司，期望能够帮助自身确定并改进未来六到十二个月内的业务运营方式，包括提升非GAAP收入等。”

董事会可能会对昆腾公司的业务进行季度性调整与更新。我们同样相信，新董事会也可能重新考量并修改昆腾公司的战略方向。

目前，新的企业数据管理软件层正不断发展，并积极将数据保护机制纳入其中。董事会方面将考量昆腾公司的SotrNext产品集，并探讨是否有必要拓宽其在数据管理市场上的功能定位。

昆腾公司下一季度的预期营收在1.2亿美元到1.25亿美元之间。这意味着其2018财年年度总营收将在5.15亿美元到5.25亿美元之间，较两年前实现了持续增长。