至尊盘、众盘——英特尔新一代SSD正式亮相

英特尔公司已经对其数据中心SATA SSD产品作出更新，为Optane驱动器引入双端口，同时亦推出专门面向服务器的“尺状”Optane及3D NAND驱动器。

英特尔公司已经对其数据中心SATA SSD产品作出更新，为Optane驱动器引入双端口，同时亦推出专门面向服务器的“尺状”Optane及3D NAND驱动器。

DC S4500与S4600采用3D TLC NAND芯片，且物理尺寸为2.5英寸x 7毫米。其采用每秒6 Gbit SATA接口与由英特尔开发的一套新型控制器与固件。

二者的不同之处在于，S4600针对高强度写入操作进行了优化。

S4500的使用寿命为每天一次全盘写入（简称DWPD），质保周期为五年; 而S4600则为每天三次全盘写入，周期同样为五年。

英特尔DC S4500与 S4600产品

E8公司目前正在使用双端口Optane驱动器，并表示其能够令Optane真正适应高可用性应用场景的需求。

即将推出的英特尔“尺状”驱动器方案

英特尔公司指出，尺状设计能够确保固态驱动器为服务器机架提供更高存储容量，从而在未来的1U服务器机架当中实现高达1 PB存储空间。在今年年底之前，3D NAND SSD与Optane驱动器都将发布尺状版本。