 Infortrend新一代主力产品，全新软件架构整合SAN与NAS双重服务

Infortrend的EonStor GS存储阵列家族，采用了与先前Infortrend产品完全不同的全新EonOne软件平台，结合SAN与NAS两大基本存储服务，也更新了管理控制台接口。

Infortrend的EonStor GS存储阵列家族，采用了与先前Infortrend产品完全不同的全新EonOne软件平台，结合SAN与NAS两大基本存储服务，也更新了管理控制台接口。

身为专业存储厂商的Infortrend公司，藉由这款全新存储阵列产品线EonStor GS，为存储阵列产品立下了新的标竿。

与Infortrend旗下历史悠久的EonStor/EonStor DS系列存储阵列相比，GS系列改用了全新软件平台，除了源自EonStor/EonStor DS系列的SAN区块存储服务功能外，又结合以XFS文件系统为基础的NAS档案服务功能，以及云端存储服务功能，成为能同时支持SAN、NAS与云端存储服务的多功能存储平台，搭配全新开发、更易于使用的EonOne管理界面，可提供更完整的企业存储服务。

新颖的软件核心架构

EonStor GS目前分为GS 1000、GS 2000、GS 3000与GS 4000等4个层级的产品系列，随着产品定位的不同，各系列搭载的处理器与I/O接口规格，也略有差异。

例如入门级的GS 1000是Atom处理器，中阶的GS 2000则采用Pentium-D处理器，最高阶的GS 3000与GS 4000处理器为Xeon-D。在I/O接口方面，中高阶的GS 2000、GS 3000与GS 4000系列，不仅能与入门级GS 1000一样支持8/16Gb FC、1/10 GbE等常见接口，还能额外支持56Gb InfiniBand与40GbE等新式高性能传输接口。

另外EonStor GS的每个产品系列，都含有型号后加缀T字样的高性能款式，基本规格相同，但改用规格更高的处理器，例如GS 3000T与GS 4000T，便是GS 3000与GS 4000系列的高性能款式，同样搭载Xeon-D处理器，但处理器核心数从4个增加到6个，是整个EonStor GS家族中最高阶的机型。

除了硬件核心规格较新外，EonStor GS的硬件组态与EonStor/EonStor DS十分相近，机箱设计与扩展能力也近似，但比起硬件规格，GS系列最大变革在于，引进可同时提供SAN与NAS服务的全新EonOne软件平台，先前Infortrend是以EonStor/EonStor DS来提供SAN服务，另以EonNAS产品线来提供NAS服务，而现在以EonStor GS就能涵盖先前两个产品系列的功能。

EonOne可以在同一个底层存储池空间上，分别提供SAN使用的区块层级磁盘区，或是供NAS使用的共享存储空间，形同以一个虚拟的SAN控制器抓取底层存储池空间，建构为区块磁盘区来提供SAN服务；另以一个虚拟的NAS网关抓取底层存储池空间，建构出档案服务用的共享文件夹，SAN服务与NAS服务彼此平行，在当前的存储阵列产品中，可算是相当新颖的软件架构。

基本系统架构与管理

Infortrend的EonStor GS存储阵列家族，采用了与先前Infortrend产品完全不同的全新EonOne软件平台，目前版本是2.4.h.04版。

与Infortrend先前使用的SANwatch软件平台相比，SANwatch顾名思义是专门针对SAN应用，而EonOne最大不同则是同时结合SAN与NAS两大基本存储服务，同时也更新了管理控制台接口。

在EonOne平台底层结合逻辑磁盘区而成的存储池上，用户可像标准的SAN存储设备一样，建立供SAN环境使用的区块层级磁盘区，然后以LUN型式透过FC、iSCSI接口挂载给前端主机；也能像标准的NAS设备一样，建立基于XFS文件系统的文件系统磁盘区，然后再于其上建立可透过NFS、CIFS等文件传输协议存取的共享文件夹。

EonOne完全透过网页控制台来管理系统，无须额外安装管理软件，还可透过内含的Service Manager功能，自动将系统状况回报原厂。

仪表板式的网页控制台接口

EonOne平台完全透过浏览器操作的网页控制台来管理，免除先前SANWatch须另外安装管理软件的麻烦，同时接口外观也全面翻新，以仪表板为核心，更新颖、也更亲和。

兼具SAN与NAS存储服务

将底层磁盘建立为逻辑磁盘区，并结合逻辑磁盘区成为存储池之后，就能在存储池空间上建立供SAN服务使用的区块磁盘区（Volume）与LUN，或NAS服务用的档案磁盘区与共享文件夹。

提供标准的NAS存储管理服务

EonOne的NAS服务是与SAN服务共同嵌在相同的底层上，应有的NAS管理功能相当齐备，从用户权限管理、容量配额、到多种传输协议的支持都能提供。

数据保护功能

EonOne软件平台能兼顾包括SAN与NAS在内的多样化应用，相对应也提供了更多面向、多层次的数据保护机制，应对不同层级的数据保护需求。

最基本的保护机制，是底层逻辑磁盘区组成存储池（Pool）时提供的RAID保护，有RAID 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60等层级可选。

在存储池之上，EonOne提供了建立磁盘区（Volume）的快照与镜像（Mirror）功能，EonOne的快照属于比较传统的Copy-on-Write型式，镜像功能则分为2大类：一次性的Volume Copy，与连续性的镜像，均可用于本地端或跨异地端建立镜像副本，其中镜像又分为连续执行的同步模式，或按设定排程执行的异步模式。

磁盘区快照、镜像或远程复制都属于区块层级的保护，EonOne另外还针对NAS磁盘区的共享文件夹，提供了档案层级的Rsync远程复制功能。

区块层级的快照

EonOne提供了针对存储池与所含磁盘区（Volume）的快照功能，标准授权下每个磁盘区最多64份快照，整个系统最多128份快照，选配高级版可分别提高到256份与4096份。

本地端与远程镜像服务

EonOne提供了2种磁盘区（Volume）镜像功能，包括跨远程的同步模式与异步模式镜像，以及在本地端制作镜像的Volume Copy功能。

档案层级远程复制

针对NAS磁盘区的共享文件夹，EonOne另提供了Rsync远程复制功能，可在远程另一台EonOne装置维持一个文件夹副本，并透过排程复制，维持两端的同步。

进阶管理与服务

EonOne还提供了一系列进阶功能，以支持与强化EonStor GS存储阵列的基本存储服务与数据保护功能，包括提高扩展弹性的云端整合功能、提高存储空间使用效率的Thin Provisioning与自动分层存储，以及提高I/O性能的SSD缓存等。

其中最引人注目的是云端整合功能，可以让GS系列存储阵列扮演云端网关角色，只要用户拥有Amazon S3、微软Azure或阿里云等云端存储空间账户，便可在EonStor GS上建立与云端连结的Volume，从而可利用Cloud Tiering、Cloud Cache与Cloud Backup等3项功能。

Cloud Tiering可视数据存取频繁程度，将数据在EonStor GS的本地端或云端存储空间之间迁移；Cloud Cache则会将写入EonStor GS的数据一律搬移到云端存储空间，只在本地端保留经常存取数据的副本。当用户启用Cloud Tiering与Cloud Cache后，则可利用Cloud Backup将快照副本转到云端上存储，节省本地端空间。

SSD缓存则是利用内含SSD作为读取缓存，自动分级存储则能视GS机型建立2或4个存储层。

弹性的自动分级存储管理

视EonStor GS存储阵列机型不同，EonOne平台的自动分级存储功能可提供2个或4个存储分层，系统会优先写入SSD存储层，用户能自行设定重新迁移数据分层的时间间隔。

独特的云端整合应用

EonOne提供了一系列云端整合功能，云端备份可将云端存储空间作为快照备份目标，云端存储层则可将云端作为存储冷数据的存储空间。