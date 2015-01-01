解读中国声谷人工智能园区背后的力量--华云园区云

随着物联网、移动互联网、云计算等信息技术的迅速发展和应用，"智慧园区"建设已成为发展趋势。近年来，"中国声谷"聚焦人工智能，驶上发展"快车道"。截至目前，中国声谷聚集企业近80家。

设施齐全，拎包入住

综合数据大屏24小时监控管理

关键是租金很有吸引力

中国声谷智慧园区蕴藏着什么秘密？

能听会说的教育陪伴机器人 "阿尔法蛋"，能纠错评分的克洛斯威智能钢琴，会听话打字的鼠标，在家骑车就像"身临"旷野的VR眼镜……这么酷炫的科技产品都来自于"中国声谷"。

随着物联网、移动互联网、云计算等信息技术的迅速发展和应用，"智慧园区"建设已成为发展趋势。近年来，"中国声谷"聚焦人工智能，驶上发展"快车道"。截至目前，中国声谷聚集企业近80家。 2016年实现基地产值327亿元，获批成为安徽省首批战略性新兴产业集聚发展基地。

设施齐全，综合数据大屏24小时监控管理，企业可"拎包入住"的"中国声谷"智慧园区背后蕴藏的秘密正是园区云和大数据。在这里，通过华为园区云的管理，既给园区客户和住户带来了便捷、人性化的体验，又实现了高效管理，各种创新与"智慧"元素融合，促进了运营方与客户、客户与客户之间的沟通，构建了一个资源、信息共享的开放式园区。

为满足园区不同层次的企业，对信息化不同的需求，中国声谷园区云的打造者华云集团有针对性地为其构建了一套弹性扩展、安全可靠、灵活定制的云服务平台，可按不同企业需求提供定制服务。华云园区云支持多种计费模式，可以实现不同用户不同计费方式，实现了丰富云门户支持，为声谷各种形式云服务提供了较好的平台支撑。华云集团还按照中国声谷的实际需求进行大屏监控功能的定制开发，大屏监控可动态监控并展示云平台当前运行状态。

华云园区云平台可为入驻企业提供低成本、高性能高可靠的IT信息化服务，完善了中国声谷从基础服务、科技项目等服务到IT服务的一站式服务能力。有了园区云的帮助，入驻企业拎包即可实现办公，同时提高园区的服务质量，促进了园区的招商工作。

产业园区肩负城市经济发展产业链升级的使命，华云园区云平台的建设契合了"中国声谷"以 "云平台"和"大数据"相结合的支撑服务体系的初衷，从而激发园区的产业集聚力和核心竞争力，增强园区的发展活力。