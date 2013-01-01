红帽收购Permabit 旨在进一步增强RHEL

红帽公司已经收购了“Permabit技术公司的资产与技术”以获取其数据“瘦身”方案，但具体交易金额尚未公开。Stallman指出，在Linux上使用ZFS几无可能，现在红帽能够在无需GNU许可的前提下实现重复数据删除。

红帽公司已经收购了“Permabit技术公司的资产与技术”以获取其数据“瘦身”方案，但具体交易金额尚未公开。Stallman指出，在Linux上使用ZFS几无可能，现在红帽能够在无需GNU许可的前提下实现重复数据删除。

Permabit公司专事提供重复数据删除与数据压缩软件，并于近期推出了内置于Linux内核模块当中的方案，作为对此前专注于OEM销售方向的补充。

红帽公司则认定，其企业Linux（简称RHEL）需要配合Permabit技术。红帽将把Permabit技术引入RHEL，并借此“通过更加高效的存储选项更好地实现企业数字化转换。”

红帽公司认为，Permabit将为其容器或者超融合型基础设施提供良好平台——具体来讲，Permabit的技术能够“增加应用程序的可用存储空间，但无需增加任何物理存储容量。”

很明显，重复数据删除与压缩已经成为存储方案买家最为关注的技术方案——其非常重要，而且已然成为一类不可或缺的功能。

收购Permabit公司的另一个原因可能在于，在Linux当中实现重复数据删除的方式之一在于使用ZFS。不过Richard Stallman宣称，ZFS采用的许可机制意味着红帽根本不可能选择这一路线。那么，红帽能否在回避GNU许可的同时，顺利将这些必要且深受客户期待的功能引入RHEL？

红帽方面指出，此次交易不会对该公司第二季度的营收指导预期产生重大影响。