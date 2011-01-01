闪存已是磁盘驱动器2倍 主流厂商何去何从？

闪存行业的产品出货收入规模已经是磁盘驱动器的2倍还多。趋势表明，逐渐萎缩的磁盘驱动器行业将挤压三大驱动器制造商，而希捷也无法逃脱。

闪存行业的产品出货收入规模已经是磁盘驱动器的2倍还多。趋势表明，逐渐萎缩的磁盘驱动器行业将挤压三大驱动器制造商，而希捷也无法逃脱。

存储行业分析师Aaron Rakers在的表格中罗列了供应商数据，他认为闪存行业收入年增长率为55%，而磁盘驱动器业务一年缩水了5%。





磁盘驱动器出货量仍然在上涨，主要集中在高容量企业级驱动器和近线磁盘等，但是收入却在下滑，容量和收入整体在增长。据悉，2017年第二季度总共有9580万部磁盘驱动器出货，环比与同比均减少了3%。Rakers把季度出货数据画成图表，显示从2011年的高点以来整体呈现下滑趋势。



西数是领跑者，希捷第二，东芝位列第三，与前两位差距较大。

在闪存方面，Rakers将三星、SK Hynix、英特尔、美光和西数视为主流厂商。他认为，三星的收入份额大约是35%，西数大约在17%-18%。

第二季度出货的NAND容量，包括用于手机和其他智能设备（如果是出货容量，大约是40%），加上企业存储，大约是35EB。HDD的总出货容量是159.5EB，是前者的5倍，近线/高容量企业磁盘驱动器出货容量大约是58EB。

评论

闪存行业最近的技术成果主要是在3D分层方面，普遍的64层-96层过渡正在发生，这促使每字位成本降低。4bits/cell (QLC)技术正处于原型和测试阶段，要比目前的3bits/cell多出1/3，这也会降低每字位的成本。

综合起来，其效果就是消除了使用SSD与HDD之间的障碍，转移到磁盘驱动器领域的近线驱动器和高容量驱动器。

对于磁盘驱动器厂商来说，降低每字位成本和维持价格差距的唯一方法就是通过采用叠瓦式磁记录（这种介质的写性能速度较低）和HAMR（热辅助磁记录），从而推进到20TB-30TB的驱动器。

西数可能面临着加快从磁盘驱动器向SSD的平稳过渡；它有重要的NAND芯片和SSD业务。而希捷却没有NAND芯片和小型SSD业务。

东芝也面临着过渡，问题不大，因为它有小型的磁盘驱动器业务，和重要的闪存芯片及SSD业务。

希捷可能希望它的磁盘驱动器业务多年来一直是盈利的，因为东芝和西数都把重心更多地放在了可盈利的、不断增长的闪存芯片/SSD业务上，而不是在磁盘驱动器上。

的确，深受困扰的东芝公司甚至可能会退出磁盘驱动器业务。从更长远来看，希捷的战略家们肯定期望闪存芯片生产能力提高，让闪存的成本降低下来，挤压磁盘驱动器与用于高速访问存储的SSD、用于低成本在线存储的磁盘驱动器之间的空间。希捷的高管们对于未来5到15年的产品战略是如何考虑的？

事实上，磁盘驱动器将成为SSD（更快）与磁带（更便宜）之间的一个鸡肋商品。磁盘驱动器行业与主流存储介质厂商，正迎面遇到这个难题，希捷也没有逃脱的策略。