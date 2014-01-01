HDS位居Gartner固态阵列魔力象限领导者象限

HDS近日宣布，公司在全球领先的调研公司Gartner发布的2017年7月固态阵列魔力象限中位居领导者象限。过去一段时间以来，HDS对其全闪存HDS虚拟存储平台（VSP）F系列产品线进行了全面增强

北京，2017年7月27日——HDS近日宣布，公司在全球领先的调研公司Gartner发布的2017年7月固态阵列魔力象限中位居领导者象限。过去一段时间以来，HDS对其全闪存HDS虚拟存储平台（VSP）F系列产品线进行了全面增强，产品销售更是全线飘红，一举推动公司从挑战者象限跃升至领导者象限。

Gartner表示：“领导者象限中的厂商在执行力和前瞻性方面得分最高。领导者象限中的厂商拥有推动普及新技术所需的市场份额、信誉、市场营销和销售能力。这些厂商对市场需求有着明确的了解；他们是创新者和思想领袖，具有明确的计划，可供客户和潜在客户在设计存储基础设施和战略时使用。此外，他们的业务遍及所有四个主要地理区域，拥有一致的财务业绩和广泛的平台支持。”

HDS在闪存软件和硬件技术开发方面持续发力，所拥有的闪存相关专利在业界独占鳌头，并以此为基础为客户推出了卓越的企业存储产品。HDS VSP F1500于2016年10月首次亮相，专门设计用于拥有大规模数据管理要求（包括大型机）的企业。它可提供无缝的云分层、集成的分析软件和独有的100%数据可用性保证。所有VSP F系列型号均享有平价服务、持续的介质更换和服务质量（QoS）控制支持，能够随着时间的推移为客户提供始终如一的性能。对于高度受管制行业的客户或者数据安全至关重要的客户，VSP F系列与安全数据清除服务一致，并符合国家标准和技术研究所（NIST）数据安全控制标准。

HDS首席执行官Ryuichi Otsuki表示：“HDS致力于不断推出创新产品，帮助我们的客户提升在数字化时代的竞争力。我们很高兴能够成为固态阵列行业的领导者，同时我们也将会继续挑战行业标准，帮助我们客户不断取得成功。”