希捷更换CEO 直面技术转换挑战

希捷在截止于6月30日的2017财年第四季度的收入下滑9.1%，同时Steve Luczo将担任CEO；希捷将在全球裁员600人，大多数将在9月底前进行。

希捷在截止于6月30日的2017财年第四季度的收入下滑9.1%，同时也更换了CEO，宣布将会进行裁员。

收入下滑，收益未达预期——每股0.65美元，预期是每股0.98美元——股价下跌15%至33.4美元。

希捷公司首席执行官Luczo向华尔街表示：“本财年的业绩结果反映了我们存储产品组合的利润和业务运营都有改善。”

“尽管短期的技术发展动态反映了存储行业的需求不断变化，但是长期我们会看到存储需求整体上是增长的，这主要是受到了新技术、新行业、成长业务推动着数据的不断增加。”

在第四季度，希捷的销售额为24.1亿美元，去年同期为27亿美元，上个季度为26.7亿美元。季度净收益为1.14亿美元，去年同期为7000万美元，利润增加了62.9%，上个季度是1.94亿美元，减少了41.2%。

在出货容量方面（主要是磁盘驱动器），希捷称企业关键任务型磁盘驱动器的出货量同比持平，环比增长4.5%。

近线高容量企业级出货容量减少14%，PC用磁盘驱动器出货量同比增长14.3%，非计算出货容量出现环比减少。

2017全财年的收入为108亿美元，相比去年的112亿美元减少了3.6%。

全年净收益为7.72亿美元，相比去年的2.48亿美元增加了211%。今年整体看成本和产品都得到了更严格的控制。

全年收入和净收益表格

全年收入和净收入表格显示，5年收入有下滑或者持平，在Luczo负责下业务有所缩减。

裁员

希捷将在全球裁员600人，大多数将在9月底前进行。预计这将导致大约5000万美元的税前费用，年节约成本大约9000万美元。

更换CEO

Steve Luczo将从10月1日其成为董事会的执行主席，总裁兼首席运营官Dave Mosley接任CEO一职，并且在董事会获得席位。显然董事会已经用数年时间准备这一过渡。

Steve Luczo

下面是Luczo的声明：“在过去的20年中，我能有幸在其中的16年一直担任希捷CEO感到荣幸。我感谢我们这些非常出色的员工、客户、供应商和股东。我对我们的未来感到兴奋，我期待着作为希捷董事会执行主席与Dave一起共事。”

Mosley表示：“希捷在存储和数据领域扮演着重要角色，我为我们全球员工感到自豪，他们每天都在致力于推动这个领域。我期待Steve在担任执行主席这个新角色期间继续为公司提供咨询建议。”

独立董事Mike Cannon在声明中表示：“我要代表董事会感谢Steve对创造股东价值所做的重要贡献和承诺。我们期待Steve作为执行主席的后续管理工作。”

希捷指出，Luczo从2009年1月到2017财年第四季度期间一直担任CEO，让希捷成为整体股东回报在S&P 500 Index指数排名前15名的公司。

磁盘没有未来

希捷表示，Luczo将专注于创造长期股东价值。到目前为止他没有让希捷在NAND业务上有任何涉足，我们对这个方向也不抱有太大希望。但在这种情况下，因为磁盘已经失去了“光泽”，没有太多增长机会，所以必须在这个新领域有所动作。

此外还有他的长期存储阵列——HPC类型的Xyratex磁盘阵列，以及更为主流的Dot Hill阵列。

Luczo让希捷专注于面向企业数据的高容量、批量出货的存储上，但是这种驱动器的出货量该季度有所下滑，因为希捷错过了向10TB充氦气驱动器的切换。Stifel分析师Aaron Rakers认为，西数已经在这个市场占有80%的市场份额。

在我们看来，Luczo并没有很好地实施这一战略，同时他对西数的闪存战略也没有做出有效的回应。

董事会可能会透露Luczo的股东回报记录，业务收入部分已经5年都在缩水了。他真的只是在看短期的股东价值。

这时候就需要有人关注希捷的长期股东价值，但是Luczo似乎并没有在业务运营、和实现这一点的战略愿景的记录。