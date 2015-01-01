Commvault财报缓慢增长 超融合成为一大动力

在截止于2017年6月30日的2018财年第一季度，Commvault收入同比增长了9%，这为2018财年开了一个好头。

在截止于2017年6月30日的2018财年第一季度，Commvault收入同比增长了9%。

上个季度也就是2017财年第四季度是存在典型的季节性变化，收入会更高一些。收入和净收益，以及变化百分比如下：

最近这个季度的亏损比去年同期减少了近90%

这个图表显示了影响Commvault第一季度的季节性影响，还显示了最近这个季度要高于去年同期。

2018财年第一季度Commvault的收入和净收益

Commvault的软件收入同比增长18%至7480万美元，与上个季度基本持平。服务收入为9120万美元，同比和环比都增长了3%。

Commvault公司董事长、总裁及首席执行官Bob Hammer表示：“这为我们的2018财年开了一个好头，特别是软件收入同比增长了18%。我们所有全球销售地区都对我们的软件收入同比增长做出了贡献，企业收入交易金额以及基于订阅的新定价模式带来抢眼的初步结果，是促使软件收入增长的推动力。”

他表示，Commvault将看到业务发展势头持续走好。Commvault有300美元的预付款用于与超融合环境和横向扩展设备产品相关的软件版权费。

Stifel分析师Aaron Rakers称这对Commvault来说是稳定的一个季度，递延收入同比增长强劲，这意味着增长是来自于维护收入。提到超融合领域，他说他预计Commvault新的超融合战略在未来三个季度将会成为更为明显的增长动力。

“我们认为，Commvault的超融合企业机会反映出交易的规模要比Commvault传统企业交易大出2-3倍。”