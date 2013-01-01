Synology®新增支持阿里云OSS对象存储

群晖科技 Synology®与阿里云合作在群晖Cloud Sync套件新增支持阿里云OSS对象存储，让用户可以将NAS数据备份至阿里云OSS上，或是将阿里云OSS的数据存储到本地NAS，快速打造异地备份解决方案。

群晖科技Synology®与阿里云合作在群晖Cloud Sync套件新增支持阿里云OSS对象存储，让用户可以将NAS数据备份至阿里云OSS上，或是将阿里云OSS的数据存储到本地NAS，快速打造异地备份解决方案。

数据意外事故频传，无论是勒索病毒、天灾、硬件损坏或是人为误操作，都可能造成数据丢失或服务中断。根据国外机构IT Policy Compliance Group报告指出，全球每年有近百万的企业因为数据丢失而破产，平均每丢失一个客户记录就会造成100美元的损失。看准企业对数据保护的需求，群晖宣布Cloud Sync新增支持阿里云OSS，企业无需购买新的设备或是改动现有IT架构，就能通过Cloud Sync将NAS数据备份至阿里云OSS。

通过Cloud Sync，用户能在群晖NAS和阿里云间备份数据

Cloud Sync能够将群晖NAS和阿里云、Amazon Drive、Microsoft OneDrive等公有云进行数据同步，提供灵活、安全的异地备份解决方案。用户可以针对需求设定单向或双向同步，将NAS数据备份至阿里云OSS，或是下载阿里云OSS数据至NAS。用户还能设置任务排程，并且限制带宽使用流量以确保备份任务不会影响网络使用。更重要的是，数据在传输至公有云前可事先被加密，传输过程及云端数据全程支持AES 256加密，避免机密数据外泄或被窃取。

Cloud Sync提供流量控制并且支持AES-256加密

阿里云创立于2009年，是全球知名的云计算及人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。目前阿里云已经在全球14个地域设立有数十个飞天数据中心，均部署阿里云自研的飞天操作系统。阿里云认为，群晖NAS与阿里云OSS的结合，让用户在享受群晖NAS提供的丰富应用的同时，也能无缝获得云端弹性、安全、无限扩容的存储空间。

群晖科技中国区CEO陈予建表示："过去中小企业想要建置异地备份中心，往往受阻于昂贵的预算与维护成本，以及复杂的技术要求。如果以公有云作为异地备份目的地，企业不但可以省下添购设备的预算，也不需要担心后续需要投入大量的维护成本。我们很高兴群晖Cloud Sync新增支持阿里云OSS对象存储，让用户快速打造安全、低成本的异地备份中心。"

通过 Cloud Sync 的排程设置，你能够灵活利用系统与带宽资源

何处取得

Cloud Sync可在套件中心免费下载并且安装在群晖NAS中，用户安装最新版本Cloud Sync即能绑定他们的阿里云OSS账号。