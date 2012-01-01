 IBM公司发布闪存业务表现，NAND连续第二季度实现增长

IBM公司的系统业务部门实现17亿美元营收，较上年同期降低10%。系统硬件营收则为13亿美元，其中操作系统软件贡献4亿美元。

IBM公司的系统业务部门实现17亿美元营收，较上年同期降低10%。系统硬件营收则为13亿美元，其中操作系统软件贡献4亿美元。

z Systems – 全年营收下滑33%

Power – 较上年同期缩水3%

存储 – 全年营收增长8%，我们估算为5.92亿美元

IBM公司CFO Martin Schroeter指出，“Power业务的增长速度实现环比改善，但总体营收仍有所下滑。增长速度的改善反映出我们向不断增长的Linux市场过渡已经取得成效，但拥有高价值空间的Unix市场则不断缩水。我们的Linux on Power业务营收有所提升，而我们也得到了更为可观的市场份额。”

“在Unix方面，营收下滑主要源自我们的低端与中端系统。高端系统仍然保持增长。”

存储业务营收则“主要受到增幅高达两位数的全闪存阵列产品的强劲推动。闪存已经成为我们中端与高端存储产品营收提升的催化剂，而存储硬件利润率亦在逐年增加。”IBM公司目前的闪存同比营收增长已经保持了两个季度。

IBM公司种子季度存储硬件营收数字，包括实现营收增长的最近两个季度。

IBM公司强调称，z Systems的业绩表现反映出大型机的产品发布周期——其中最新产品z14已经于当季度末正式推出。连续两个季度的存储业务营收提升则主要受到闪存的带动，且z Systems与存储业务的毛利率亦有所改善; 不过二者的整体利润额度仍然遭遇下滑（下降3.9%，目前为52.7%）。

IBM公司认为存储营收的核心正逐步转向软件层面，而内部存储硬件的增长区间则主要集中在闪存领域——这一点在其业绩结果当中亦得到证明。另外，云端数据存储处于增长态势，IBM自身的云规模正在稳步扩大，目前已经覆盖其全球近60座数据中心。

劳埃德银行（签订了十年期协议）与美国航空公司等客户近期都已经签署了IBM云服务的合作协议。

Schroeter解释称，“我们将把该银行的业务迁移至IBM云当中，同时确保应用套件同这套基础设施相匹配……美国航空公司本季度亦宣布将全面转向IBM云，同时利用云资源作为其数字化转型的基础。其将要迁移的包括aa.com等关键应用程序、面向客户的移动应用以及全球信息亭网络。”

“着眼于整个行业乃至世界各地，我们的客户意识到数据——特别是其自有数据，已经成为一切企业获得竞争优势的关键。需要强调的是，世界上80%的数据由企业所持有。”

评论意见

根据我们的理解，IBM公司正计划逐步将一部分客户本地工作负载（包括x86、Power与大型机）迁移至其云数据中心之内，同时提供内部部署配合IBM公有云的混合解决方案——这是否将切断Amazon、Azure以及谷歌Cloud Platform的企业发展之路？

IT部门则需要自发将其客户群体转移至IBM版本的公有云当中，从而获得更低的资本成本与更出色的灵活性水平。一旦这些客户将其工作负载转移至IBM云，其它竞争对手将更难面向IBM客户群体销售自己的服务器、存储乃至软件产品。

Schroeter针对这一点就IBM的企业客户数据进行了说明：“这部分数据无法通过全球网络进行搜索。其中包括客户数据、病患数据、临床数据、供应链数据以及交易数据。各企业希望解锁并利用这些数据。也正因为如此，企业才有意愿通过其信任的合作方接触云计算，并借助后者提供的先进工具与行业专长。另外，企业客户亦将借此获得符合自身目标的数据模型与业务模式——这正是IBM云加沃森组合的优势所在。”