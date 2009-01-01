Gartner发布闪存阵列魔力象限 Pure Storage登顶

Gartner在最新的固态阵列（SSA）魔力象限中，将Pure Storage列为顶级闪存阵列提供商，Kaminario首次进入领导者象限。

Gartner在最新的固态阵列（SSA）魔力象限中，将Pure Storage列为顶级闪存阵列提供商，Kaminario首次进入领导者象限。

Gartner固态阵列魔力象限，2017年7月

给人的第一印象是，在领导者象限中，Pure现在已经排在了Dell EMC、HPE和NetApp的前面，这里说的领导者是“最具执行能力”和“完整愿景”的厂商。

Gartner表示，Pure Storage拥有将SSA迁移到新细分市场、创建更广泛产品组合的愿景和计划，并且成功地实现了它的目标。

排在这4家厂商之后的，是IBM、HPE和Kaminario，Kaminario在过去今年一直在远见者象限（具有高度完整的愿景，但是执行能力要低于领导者）。

关于Kaminario“提高了执行能力”，Gartner指出，现在Kaminario的足迹遍布全球，增加了对新兴市场的投资。

NetApp和HPE在领导者象限内的地位也有所提升，超过了IBM，HDS也从2016年的挑战者象限（有很好的执行能力，但是完整愿景方面低于领导者）进入到今年的领导者象限。

作为对比，下面是2016年和2015年的SSA魔力象限对比：

Gartner指出，IBM Storwize V9000并不在今年的评选之列，因为它不符合准入标准，因为它可以使用磁盘驱动器进行审计，所以被归类为混合阵列。Gartner还表示，IBM的DS8000F系列缺乏压缩和重复数据删除功能，Storwize SSA产品也没有重复数据删除功能。最后，IBM的全闪存阵列缺乏未来6个月通向基于NVMe存储阵列的特定路径。这些都会影响IBM在这个魔力象限中的位置。

去年富士通在“特定领域者”象限（没有那么完整的愿景，执行能力相对较弱），现在富士通已经进入到挑战者象限中，根据Gartner的定义，拥有了更强的执行能力。

此前在“特定领域者”象限的Violin Memory已经破产，不在这个图表中出现了。华为去年在“特定领域者”象限，今年已经消失了，留下X-IO Technologies是这个象限中唯一一家厂商。

Tegile和Tintri是唯一两家“有远见者”，而新兴公司像Apeiron和Excelero都还太新不足以进入Gartner SSA魔力象限的雷达扫描范围内。

要想进入Gartner SSA魔力象限，厂商必须有一个专有的SSD型号和名称，在2017年3月4日前出货的，产品不能配置有任何磁盘驱动器。这可能也解释了为什么华为没有出现在这个魔力象限中，华为将会致力于解决这个问题。