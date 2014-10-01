虚拟机管理程序厂商Scale Computing进一步冲击超融合市场

入门级与中端KVM虚拟机管理程序厂商Scale Computing公司持续进军HCIA市场，而其凭借的正是在产品当中实现CPU数量翻倍乃至磁盘存储容量的三倍提升。Scale公司此前拥有三款超融合型基础设施设备（简称HCIA），分别为入门级HC1000，外加中端HC2000与HC4000产品。

入门级与中端KVM虚拟机管理程序厂商Scale Computing公司持续进军HCIA市场，而其凭借的正是在产品当中实现CPU数量翻倍乃至磁盘存储容量的三倍提升。

Scale公司此前拥有三款超融合型基础设施设备（简称HCIA），分别为入门级HC1000，外加中端HC2000与HC4000产品。

入门机型方面，该公司推出了经过升级的全闪存HC1150DF用于补充现有全磁盘HC1100、混合闪存-磁盘HC1150与HC1150D系统。这款面向重度存储需求的HC1150DF拥有：

2 x 英特尔至强E5-2620v4 —— 16 - 20计算核心

128 - 512 GB内存

3.84 - 7.68 TB闪存存储容量

在高端产品方面，Scale公司则祭出了定位较HC4000更高的HC5000级系统——HC5150D为一款闪存加磁盘混合型产品，磁盘存储容量达HC1150的三倍，即72 TB。

其拥有：

2 x 英特尔至强E5-2620v4 —— 16 – 20计算核心

128 – 768 GB内存

36 – 72 TB NL SAS磁盘容量

2.88 - 5.76 TB SSD容量

Scale公司将HC5150D称为一款“混合型”闪存系统——不过我们认为这种说法有些混乱，因为其指代的是一套混合式闪存存储组合，而非磁盘加闪存的传统混合存储组合。这一点与业界的表达习惯显然有所冲突。

Scale公司联合创始人兼CEO Jeff Ready在一份声明当中指出，“HC5150D与HC1150DF为强大的新型系统选项，可用于为HC3运行场景提供更为可观的存储容量与速度表现，同时允许用户立足单一设备为现有HC3集群添加更多资源或者将其作为单设备备份/灾难恢复方案。客户可以在其中存储大型镜像文件或者海量小型文件——在这两种使用方式当中，HC5150D都能够作为超融合型系统提供客户需要的存储容量。”

另外，该公司还推出了一款操作系统升级版本，即HyperCore 7.0——其为新公布的HC1150DF以及HC5150D设备提供重复数据删除功能，亦可将HC1150DF设备同HC5150D整合为单一集群。

HyperCore v7.0将于今年晚些时候面向现有HC3平台用户推出，而HC1150DF以及HC5150D设备则已经开始正式发售。感兴趣的朋友可以点击此处查看更为详尽的产品数据表（PDF格式，英文原文）。